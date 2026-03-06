"Moussa a fait un grand match" : l'OL soutient Moussa Niakhaté après la défaite contre Lens

L’Olympique Lyonnais a vu son parcours en Coupe de France s’arrêter en quart de finale face au RC Lens au terme d’une rencontre intense au Groupama Stadium. Après une belle remontée lyonnaise pour revenir dans le match, la qualification s’est finalement jouée lors de la séance de tirs au but. Un exercice cruel pour les Rhodaniens, éliminés après le penalty manqué de Moussa Niakhaté.

Malgré la déception, les Lyonnais ont tenu à soutenir leur défenseur, auteur d’une prestation remarquée durant la rencontre. Le directeur sportif du club, Matthieu Louis-Jean, a rapidement pris la parole pour défendre son joueur : "Moussa a fait un grand match aujourd'hui. Moussa a fait une très grande saison. Et c'est un peu la loterie des pénaltys. Parfois, ça arrive au meilleur de rater. C'est comme ça. Bien sûr que c'est embêtant que Moussa rate. Mais encore une fois, Moussa a fait un grand match et a fait une grande saison. Je suis très fier de Moussa. Je suis très heureux du niveau de Moussa. Et comme je le dis, ça arrive à tous les grands joueurs de rater des pénaltys. Donc voilà, ça fait partie d'une séance de tir au but".

Même son de cloche du côté du capitaine lyonnais Corentin Tolisso, qui a lui aussi salué la performance de son coéquipier : "Bien sûr, Moussa a fait un match extraordinaire. Il était incroyable. C'est lui qui a amené l'équipe. Tout partait de lui. Il gagnait tous ses duels. Il nous a montré la voie. Si on a pu égaliser, c'est aussi grâce à Moussa. Après, il a raté. Ce n'est pas grave. On ne peut pas résumer tout sur un pénalty. Le gardien a choisi le bon côté, il a fait un bel arrêt".

Le milieu lyonnais a également tenu à souligner le soutien du public envers le défenseur sénégalais, dans un moment forcément difficile. "Je tiens aussi à souligner que les supporters ont scandé le nom de Moussa. C’est important. Même si on traverse un moment compliqué, il faut rester tous ensemble. Aujourd’hui, ils nous ont montré qu’ils étaient avec nous. On est tous dans le même bateau et on va continuer à avancer".

Malgré l’élimination, l’OL pourra retenir la réaction de son équipe et l’unité affichée par le groupe et ses supporters dans cette soirée frustrante. Les Lyonnais devront désormais rapidement se tourner vers la suite de leur saison, ce dimanche face au PFC.