Coupe de France : fin de parcours pour l'OL, écarté par Lens aux tirs au but (2-2)

Le tirage au sort n'avait pas été clément pour l'OL. En affrontant le RC Lens de Pierre Sage en quart de finale, les hommes de Paulo Fonseca savaient qu'ils allaient souffrir, surtout après deux défaites d'affilée contre Strasbourg et Marseille.

Au terme de 20 premières mi-temps assez équilibrées, avec des occasions de part et d'autre, Lens ouvrait le score.

Une frappe de Saud Abdulhamid à la 23e était repoussée par Rémy Descamps, dans les pieds de Florian Thauvin qui n'avait plus qu'à conclure (0-1).

Offensivement, Lyon manquait de sérieux et de vivacité. Endrick peinait à se sortir du marquage solide de Malang Sarr, tandis que l'arbitre laissait beaucoup jouer, comme à Marseille.

Juste avant la mi-temps, Lens marquait le but du break. Un missile dans la lucarne lyonnaise déclenché par Abdallah Sima (0-2).

En seconde période, l'OL dominait, tout en galérant à se montrer dangereux. A la 63e minute, Roman Yaremchuck voyait sa frappe percuter le haut de la barre lensoise.

Ce n'était que partie remise pour l'Ukrainien, qui inscrivait son premier but à la 67e. Sur un centre très travaillé de Rémi Himbert, il plaçait une tête décroisée imparable (1-2).

Déjà impressionnant contre Marseille, Rémi Himbert arrachait l'égalisation dans le temps additionnel. Servi par une tête intelligente de Corentin Tolisso, le jeune attaquant profitait de la sortie hasardeuse de Robin Risser pour marquer dans le but vide (2-2), arrachant la séance de tirs au but.

Adam Karabec, Corentin Tolisso, Tyler Morton marquaient leur tentative, mais Moussa Niakhaté voyait sa faiblarde tentative repoussée par le gardien nordiste. La malédiction du défenseur central passait d'un Olympique à l'autre…

Florian Thauvin trompait Rémy Descamps et éliminait l'OL aux portes des demi-finales (4-5 tab).

Il ne reste désormais plus que la Ligue Europa et la 3e place de Ligue 1 à aller chercher pour les Lyonnais.

Place désormais à la réception du Paris FC dimanche soir.