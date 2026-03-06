Convoité par l’OL, le trophée de l’Europa League va faire escale à Lyon

La capitale des Gaules sera la première étape d’une grande tournée européenne.

"Après le succès de l’édition de l’an dernier, qui a emmené les trophées à Londres, Berlin et Nyon avant de s’achever lors de la finale 2025 à Bilbao, la tournée 2026 évolue avec une énergie créative renouvelée", indique l’UEFA dans un communiqué.

"À chaque étape, des espaces urbains centraux seront transformés en pôles de célébration du football. Les supporters auront la chance de voir les trophées de près, de participer à des activités interactives et de gagner des prix exclusifs, notamment des billets pour les finales", peut-on lire.

A Lyon, les trophées de la Ligue Europa et de l’Europa Conference League seront exposés au centre commercial de la Part-Dieu le 20 mars prochain, de 16h à 20h.