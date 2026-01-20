Une série historique s’est arrêtée pour l’OL

Ce dimanche, face à Brest, l’Olympique Lyonnais a marqué l’histoire du football français… mais d’une manière peu réjouissante. En l’absence de Corentin Tolisso, suspendu, l’OL n’a, pour la première fois, aligné aucun joueur formé au club dans son onze de départ, selon les données de Stats Foot.

Une statistique lourde de sens, qui met fin à une série impressionnante de 695 matchs consécutifs avec au moins un élément issu de l’académie lyonnaise titularisé. Depuis 2011, la formation faisait partie intégrante de l’identité du club.

Si les entrées en jeu de Khalis Merah ou Rémi Himbert, tous deux issus du centre de formation, rappellent que l’académie lyonnaise continue d’exister, cette rupture statistique interroge. Elle traduit une évolution profonde de la politique sportive, et peut-être une perte d’influence de la formation.

Un signal fort, qui pose question à l’heure où l’OL tente de redéfinir son projet sportif.