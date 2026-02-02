Roman Yaremchuk prêté à l'OL avec option d’achat (officiel)

Le club a annoncé ce lundi l’arrivée en prêt de l’attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk jusqu’au 30 juin prochain.

Le transfert prend la forme d’un prêt d’un montant de 1,5 million d’euros, assorti d’une option d’achat de 5 millions d’euros, précise l’OL.

A 31 ans, Roman Yaremchuk est notamment passé par le Dinamo Kiev, le Benfica Lisbonne, Bruges ou encore Valence. Il évoluait jusqu’à présent à l’Olympiakos, depuis 2024.

"Auteur de 117 buts dans sa carrière, l’attaquant de 1,91 m rejoint l'OL pour renforcer le secteur offensif et ainsi apporter sa solide expérience à Paulo Fonseca, à l’approche d’une période dense marquée par l’enchaînement des trois compétitions", se félicitent les dirigeants lyonnais.

"Je suis vraiment très heureux d’être ici et de retrouver Clinton (Mata, ndlr), avec qui j’ai joué à Bruges. Je connais également bien Paulo Fonseca. L’ambiance du Groupama Stadium, hier soir, m’a immédiatement marqué et j’ai déjà hâte de jouer devant tous les supporters", a déclaré Roman Yaremchuk.