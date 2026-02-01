PSG-OL Lyonnes : court mais précieux succès des Fenottes (0-1)

Accrochées par le Paris FC, les Fenottes espéraient faire mieux face au PSG ce dimanche après-midi.

Jonatan Giraldez, privé de ses deux gardiennes habituelles, devait titulariser Féérine Belhadj. Tandis que Wendie Renard était écartée pour une raison inconnue.

Les premières offensives étaient lyonnaises. Et à la 23e minute, Tabitha Chawinga crucifiait ses anciennes partenaires après un joli service de Melchie Dumornay (0-1).

Le PSG se fait piéger par une ancienne et Tabitha Chawinga donne l'avantage à Lyon dans ce choc d'Arkema Première Ligue ⚡️



Une action qui part de la gardienne, et 4 passes plus tard, ça fait 0-1 🤯#PSGOLL | #ArkemaPL

Dans cette rencontre pauvre en occasions franches, Lyon se contentait de maîtriser et de gérer son court avantage.

Dimanche prochain, OL Lyonnes recevra l'ASSE pour un derby très attendu au Groupama Stadium.