OL Lyonnes

PSG-OL Lyonnes : court mais précieux succès des Fenottes (0-1)

Sur la pelouse du PSG ce dimanche 1er février, OL Lyonnes a fait preuve de sérieux et d'application pour s'offrir une nouvelle victoire précieuse (0-1).

Accrochées par le Paris FC, les Fenottes espéraient faire mieux face au PSG ce dimanche après-midi.

Jonatan Giraldez, privé de ses deux gardiennes habituelles, devait titulariser Féérine Belhadj. Tandis que Wendie Renard était écartée pour une raison inconnue.

Les premières offensives étaient lyonnaises. Et à la 23e minute, Tabitha Chawinga crucifiait ses anciennes partenaires après un joli service de Melchie Dumornay (0-1).

Dans cette rencontre pauvre en occasions franches, Lyon se contentait de maîtriser et de gérer son court avantage.

Dimanche prochain, OL Lyonnes recevra l'ASSE pour un derby très attendu au Groupama Stadium.

Tags :

OL Lyonnes

PSG

Première Ligue

1 commentaire
Bonjour bonjour le 01/02/2026 à 11:07

Allez les filles !!

