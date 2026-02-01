OL-Lille : Lyon fait le nécessaire pour rattraper Marseille (1-0)

En pleine bourre avec neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'équipe de Paulo Fonseca espérait poursuivre sur sa lancée. D'autant qu'avec le match nul de l'OM face au Paris FC, l'OL avait l'opportunité de rattraper les Marseillais au classement.

En l'absence de Tyler Morton, victime d'un virus, Noah Nartey faisait ses grands débuts au milieu de terrain. Tandis que Pavel Sulc était de retour sur le front de l'attaque.

La première grosse occasion était lilloise. A la 28e minute, Matias Fernandez-Pardo s'infiltrait dans la défense lyonnaise, n'était pas attaqué et décrochait une grosse frappe à l'entrée de la surface. Dominik Greif se détendait bien pour détourner le ballon sur son poteau.

Dans cette configuration où les deux équipes manquaient d'un grain de folie, il fallait un exploit personnel pour débloquer le match.

Et la lueur venait de Ruben Kluivert. Titularisé comme arrière gauche, le Néerlandais se muait en latéral fougueux, passant trois Lillois avant de centrer fort pour Noah Nartey à la 37e. Le jeune Suédois n'avait plus qu'à fusiller le gardien pour inscrire son premier but avec Lyon (1-0).

Très nerveux, les Lillois jouaient durement et multipliaient les fautes, notamment sur Endrick, totalement muselé et victime de tampons dignes du LOU voisin.

Incapables d'apporter le danger sur le but de Berke Özer, les Rhodaniens se contentaient de gérer. Seule lueur dans cette rencontre terne, à la 85e minute, sur un contre éclair, Endrick ratait son duel avec le gardien turc.

Avec cette victoire, l'OL reste 4e, à égalité de points avec le 3e Marseille, qui dispose d'un bien meilleur goal-average. Et creuse l'écart avec son adversaire du jour, Lille étant relégué à 7 points.

Petite pause dans le championnat avec le 8e de finale de Coupe de France contre Laval mercredi soir. La Ligue 1 reprendra ses droits samedi prochain avec un déplacement à Nantes.

Olympique Lyonnais-LOSC 1-0 (1-0)

Avertissements : Maitland-Niles (90') pour Lyon

Buts : Nartey (37') pour Lyon