Strasbourg-OL : des affrontements en tribunes après des banderoles déployées en hommage à Quentin Deranque

Selon Ici Alsace, des affrontements ont éclaté dans les tribunes de La Meinau lors de la rencontre Strasbourg-Lyon. Ces bagarres auraient éclaté entre supporters alsaciens et aucun supporter lyonnais ne serait impliqué.
Ces affrontements ont pour origine le déploiement de deux banderoles en hommage à Quentin Deranque, ce jeune militant nationaliste tué dans le 7e arrondissement de Lyon il y a quinze jours. Un premier message "FCK AKA" attaquait les antifascistes tandis qu’un deuxième "Quentin présent" rendait directement hommage à la victime, indique L'Equipe.
Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte.
𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗲́𝗰𝗵𝗮𝘂𝗳𝗳𝗼𝘂𝗿𝗲́𝗲𝘀... 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘀𝗯𝗼𝘂𝗿𝗴 ! 🥊🔵⚪️— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 22, 2026
Le groupe "STRASBOURG OFFENDER" a voulu déployer une banderole "Quentin présent" en hommage à Quentin Deranque, étudiant et militant d'extrême… pic.twitter.com/KSmNTHME5J
Les groupies de Quentin avec leurs crampes du bras droit sont restés.. mais ils ne sont pas nombreux.Signaler Répondre
ils ont pris quelques beignes apparemment, ils ont surement compris que le stade ne leur appartient pas.
(ça n'était pas clair dans leurs têtes)
Les ultras de Strasbourg n'aiment pas les nazis et n'ont pas accepté que la vingtaine de gogols nazis de Strasbourg Offender deploie des banderoles pro-Quentin et anti-antifascistes dans leur tribune.Signaler Répondre
Ils leur ont rappelé que la tribune est apolitique en sortant la boite a gifles.
Respect a ces vrais Ultras, ça change des Bad Gones.
Encore de la castagne !Signaler Répondre
Noël est passé et les cons sont restésSignaler Répondre