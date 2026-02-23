Strasbourg-OL : des affrontements en tribunes après des banderoles déployées en hommage à Quentin Deranque

Selon Ici Alsace, des affrontements ont éclaté dans les tribunes de La Meinau lors de la rencontre Strasbourg-Lyon. Ces bagarres auraient éclaté entre supporters alsaciens et aucun supporter lyonnais ne serait impliqué.

Ces affrontements ont pour origine le déploiement de deux banderoles en hommage à Quentin Deranque, ce jeune militant nationaliste tué dans le 7e arrondissement de Lyon il y a quinze jours. Un premier message "FCK AKA" attaquait les antifascistes tandis qu’un deuxième "Quentin présent" rendait directement hommage à la victime, indique L'Equipe.

Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte.