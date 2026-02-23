Supporters

Strasbourg-OL : des affrontements en tribunes après des banderoles déployées en hommage à Quentin Deranque

Le match Strasbourg-OL a été perturbé en tribunes.

Selon Ici Alsace, des affrontements ont éclaté dans les tribunes de La Meinau lors de la rencontre Strasbourg-Lyon. Ces bagarres auraient éclaté entre supporters alsaciens et aucun supporter lyonnais ne serait impliqué. 

Ces affrontements ont pour origine le déploiement de deux banderoles en hommage à Quentin Deranque, ce jeune militant nationaliste tué dans le 7e arrondissement de Lyon il y a quinze jours. Un premier message "FCK AKA" attaquait les antifascistes tandis qu’un deuxième "Quentin présent" rendait directement hommage à la victime, indique L'Equipe.

Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte.

avatar
Vive la Meinau le 23/02/2026 à 15:02
il y a pâque aussi a écrit le 23/02/2026 à 14h25

Noël est passé et les cons sont restés

Les groupies de Quentin avec leurs crampes du bras droit sont restés.. mais ils ne sont pas nombreux.
ils ont pris quelques beignes apparemment, ils ont surement compris que le stade ne leur appartient pas.
(ça n'était pas clair dans leurs têtes)

Signaler Répondre
avatar
Saitn Quentin Fallacieux le 23/02/2026 à 14:58

Les ultras de Strasbourg n'aiment pas les nazis et n'ont pas accepté que la vingtaine de gogols nazis de Strasbourg Offender deploie des banderoles pro-Quentin et anti-antifascistes dans leur tribune.
Ils leur ont rappelé que la tribune est apolitique en sortant la boite a gifles.
Respect a ces vrais Ultras, ça change des Bad Gones.

Signaler Répondre
avatar
et allez donc le 23/02/2026 à 14:34

Encore de la castagne !

Signaler Répondre
avatar
il y a pâque aussi le 23/02/2026 à 14:25

Noël est passé et les cons sont restés

Signaler Répondre

