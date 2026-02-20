L'actu de l'OL

"Ce n’est pas le plus important" : l'OL ne veut pas penser au record de 14 victoires d’affilée - Lyon Foot

Surfant sur une série de 13 victoires d’affilée, l’OL entend forcément poursuivre sa bonne dynamique à Strasbourg.

Une quatorzième victoire ferait office de record pour les Lyonnais. Mais "ce n’est pas le plus important", a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match. 

"Nous voulons continuer à bien jouer et à gagner. Ce n’est pas pour le record, mais pour les trois points ; c’est cela le plus important pour moi. Nous ne parlons pas de ce record", a analysé l’entraineur. Avant de poursuivre : "Nous sommes dans une bonne période, mais nous n’en faisons pas un sujet : ce n’est pas le plus important pour nous".

Le message semble avoir bien circulé dans le vestiaire, comme l’a confirmé Abner : "Nous pensons match après match. Il est important de gagner, nous ne pensons pas à la 14ᵉ victoire : les trois points sont ce qui compte le plus".

Au-delà d’une série d’invincibilité à préserver, les Lyonnais comptent verrouiller leur troisième place sur le podium de Ligue 1, avant d’enchainer avec un déplacement crucial à Marseille. "Ces deux matchs seront importants, mais pas décisifs. Nous avons 14 points d’avance sur Strasbourg. Ce sera un match plus décisif pour Strasbourg que pour nous", a néanmoins relativisé Paulo Fonseca.

