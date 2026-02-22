Strasbourg-OL : Lyon chute de son piédestal (3-1)

Affaibli par les blessures, Lyon se présentait avec peu de certitudes à Strasbourg ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Le Racing démarrait très fort et faisait briller le gardien slovaque de l'OL. Dominik Greif était décisif à la 24e minute, sortant une bonne tête de Joaquin Panichelli.

Lyon avait perdu Malick Fofana au match aller, cette fois c'est Pavel Sulc, l'un des hommes en forme de Paulo Fonseca, qui devait sortir sur blessure avant la demi-heure de jeu. Selon Ligue1+, le Tchèque souffrait des ischios...

Après avoir remporté un duel avec Martial Godo, le gardien lyonnais devait s'incliner face à l'Ivoirien à la 37e minute. Diego Moreira piquait un ballon au-dessus de la défense de l'OL et le Strasbourgeois ouvrait le score (1-0).

Très agressifs, les Alsaciens menaient la vie dure aux Rhodaniens. Après avoir poussé Greif à la parade, Diego Moreira crucifiait ses anciens coéquipiers à la 52e minute, d'une frappe de loin contrée par Tanner Tessmann (2-0).

L'entrée en jeu de Roman Yaremchuk était immédiatement décisive. L'Ukrainien embarquait des défenseurs sur l'aile puis centrait pour Corentin Tolisso qui reprenait de volée pour réduire l'écart à la 59e minute (2-1).

Un espoir qui ne durait pas, puisqu'à la 81e minute, Clinton Mata se rendait coupable d'une faute sur Samir El-Mourabet dans la surface. Joaquin Panichelli se chargeait de le transformer (3-1).

Avec cette défaite logique à la Meinau, l'OL chute de son piédestal après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Sa première défaite depuis le 7 décembre dernier.

Dimanche prochain, un déplacement important à Marseille se profile. Cinq points séparent les deux formations qui se disputent la 3e place de Ligue 1.

RC Strasbourg Alsace-Olympique Lyonnais 3-1 (1-0)

Avertissements : Kluivert (57') pour Lyon

Buts : Godo (37'), Moreira (52') et Panichelli (83') pour Strasbourg. Tolisso (59') pour Lyon.