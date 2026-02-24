Autour du club

OL : John Textor n’est plus le directeur d’Eagle Football Holdings Bidco

John Textor perd de plus en plus de terrain au sein de la galaxie Eagle.

La holding Eagle Football Holdings Bidco a confirmé ce mardi que John Textor n’occupait plus le poste de directeur de la structure qui possède les actions et les droits juridiques notamment de l’OL, Molenbeek et Botafogo. 

Ce communiqué confirme que John Textor a été relevé de sa fonction à la date du 27 janvier. Il s’agit du jour où John Textor a tenté de reprendre le contrôle d’Eagle Football Group, en amont de l’assemblée générale de l’entité qui a succédé à OL Groupe. Une tentative de coup d’état qui n’avait pas abouti face à Michele Kang, nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais.

Cette décision de la holding Eagle Football Holdings Bidco d’évincer John Textor met encore un peu plus hors-jeu l’homme d’affaires américain des dossiers lyonnais.

Tags :

John Textor

OL

Eagle Football Holdings Bidco

