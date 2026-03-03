"Je suis Lyonnais et entraîneur lensois, je ne m'en cache pas" : Pierre Sage (ex-OL) se confie sur son retour au Groupama Stadium

Evincé en janvier 2025 de son poste d’entraineur de l’OL, Pierre Sage va affronter Lyon pour la deuxième fois de la saison avec son club du RC Lens.

En conférence de presse d’avant-match, celui qui a été limogé par John Textor a tenu à mettre les choses au clair : "Je suis Lyonnais et entraîneur lensois, c'est clair pour tout le monde et je ne m'en cache pas".

Ce dernier s’est également confié sur son retour au Groupama Stadium : "J'y suis allé une fois en tant que spectateur, donc c'est mon retour en tant qu'adversaire. Mais il n'y a pas du tout d'animosité, bien au contraire. Je suis très content de retourner dans ce beau stade avec ce beau public, face à cette belle équipe".

Et le coach lensois, remplacé depuis par Paulo Fonseca, d’ajouter : "J'ai toujours dit que je comprenais la décision (de son éviction, ndlr), parce que quand on n'a déjà pas le costume de l'emploi au départ et que les résultats du moment ne sont pas très positifs, c'est normal qu'on fasse apparaître certaines difficultés et qu'on les compense par le recrutement d'un autre coach qui était disponible à ce moment-là. Ensuite, j'ai toujours dit que j'étais moins déçu de perdre mon poste que de quitter l'Olympique Lyonnais, et ça, c'est toujours d'actualité".

Pierre Sage qui espère pouvoir un jour retrouver le banc lyonnais : "Je l'ai dit dès le mois de février après m'être fait virer fin janvier. Je pense que ce sera le cas un jour, toujours. J'ai plus d'arguments maintenant que j'en avais au mois de février, en plus".

L’accueil des supporters lyonnais devrait être à la hauteur des souvenirs laissés par Pierre Sage à Lyon.