Alors que l’OL reçoit Lens ce jeudi, un maillot aux couleurs des deux équipes a été confectionné. Il sera porté par les enfants qui accompagneront les joueurs lors de leur entrée sur le terrain.

Ce "Maillot Partagé" est le "symbole de passion commune pour le football et de respect mutuel entre tous les acteur", est-il précisé dans un post Instagram.

"Le slogan, Unis par la même passion, associé à ce Maillot Partagé est un message à tous les supporters et amoureux du football, pour porter les valeurs de tolérance, de bienveillance et de respect - de l'adversaire, de l'arbitre, des fans adverses -, une invitation à les partager du terrain aux tribunes", écrit par ailleurs la FFF.

Une grande bâche illustrant l'opération sera déployée sur le rond central. Les clubs en lice ont également été invités à désigner un de leurs anciens joueurs pour être l'ambassadeur de ce maillot partagé. Selon nos informations, Jean Dumas, qui a remporté la Coupe de France avec l'OL en 1964, et Pierre Laigle, qui a évolué à la fois à Lyon et à Lens, qui ont été choisis pour porter ce maillot aux deux couleurs.

A l’origine de ce concept de maillot partagé, Patrice Puvot, un ancien joueur amateur, "guidé par la volonté de préserver et promouvoir l’esprit de fête, de convivialité et de sportivité dans les stades" : "Son idée a été de réunir sur le même maillot, grâce à un système de zippe qui permet une déclinaison sur toutes les compétitions, les couleurs des deux clubs en présence", relate la FFF. Celui qui reçoit arbore côté droit les couleurs de son visiteur, et ses propres couleurs côté gauche tandis que celui qui se déplace arbore côté droit celles de son hôte, et les siennes côté gauche "parce que c'est le côté du cœur, le côté de l'équipe que l"on supporte", souligne Patrice Pruvot.

Un maillot aux couleurs de l’OL et de Lens a donc été conçu et sera présenté ce jeudi soir lors du quart de finale opposant le club nordiste aux Rhôdaniens au Groupama Stadium. Un clin d’œil qui devrait notamment faire plaisir à un certain Pierre Sage.