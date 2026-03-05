Coupe Gambardella : l’OL recevra Rennes en quart de finale

Epargné jusqu’à présent, l’OL est tombé sur un adversaire sérieux en quart de finale. Il s’agit de Rennes.

Les hommes de Florent Balmont auront toutefois l’avantage du terrain puisque le match se déroulera à domicile le 5 avril prochain.

A noter que le tirage au sort de la suite de la compétition a également été effectué. En cas de qualification, les Gones affronteront le vainqueur du match Nice-Montpellier, pour une demi-finale éventuelle qui se déroulerait une nouvelle fois à domicile.

Pour rappel, les Lyonnais n’ont plus remporté ce prestigieux trophée depuis 2022.