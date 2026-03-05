Virage Nord fermé pour OL-PFC : les Bad Gones appellent leurs membres à inonder de mails la LFP

Cela fait suite au "comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais", qui ont notamment fait usage d’engins pyrotechniques lors du match contre Nice. "Des expressions orales ont également été constatées", précise la LFP.

Pour la prochaine rencontre, le Virage Nord sera donc fermé et les groupes de supporters seront repositionnés au 3e anneau, via l’achat d’une place à 8 euros.

Cette sanction de la LFP ne passe pas pour les Bad Gones qui ont demandé à leurs membres d’inonder la boite mail des "acteurs de notre chère LFP pour demander le réexamen de cette décision". Une trentaine d’adresses mail ont été mentionnées, notamment celle de Vincent Labrune, David Terrier, Nasser Al-Khelaifi ou encore Olivier Létang.

Une lettre type a également été rédigée pour faciliter la tâche des membres des Bad Gones.

Cette missive dénonce une "décision collective disproportionnée et profondément injuste à l’égard des supporters qui adoptent un comportement irréprochable".

Chaque membre précisera qu’il n’est "en aucun cas concerné par les faits à l’origine de cette sanction" et qu’il se retrouve "pénalisé pour des agissements auxquels il n’a pas participé".

Il est également demandé à la LFP de "préciser les mesures envisagées pour les abonnés impactés qui ne sont pas responsables des faits reprochés".

Reste à savoir si l’ensemble des abonnés des Bad Gones joueront le jeu et enverront cette missive à la LFP. Quoiqu’il en soit, le Virage Nord devrait bel et bien rester vide ce dimanche pour la réception du Paris FC.