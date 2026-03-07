Avant le coup d’envoi du quart de finale de Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens au Groupama Stadium, un message particulier a été affiché sur la pelouse. La Fédération Française de Football a déployé une banderole demandant la libération du journaliste français Christophe Gleizes : "La FFF appelle à la libération de Christophe Gleizes", pouvait-on lire sur la pancarte.

Ce geste symbolique visait à rappeler la situation du reporter sportif, détenu en Algérie depuis 2024. Christophe Gleizes, collaborateur de médias comme So Foot et Society, s’était rendu dans la région de Kabylie pour réaliser un reportage sur le club de football de la JS Kabylie et travailler sur un livre consacré au football local.

Arrêté par les autorités algériennes lors de ce déplacement, il a ensuite été jugé et condamné en juin 2025 à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme" et "possession de publications à des fins de propagande portant atteinte à l’intérêt national".