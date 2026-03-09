Rémy Descamps prolonge jusqu’en 2029 avec l’OL (officiel)

Le club a annoncé ce lundi soir la prolongation de contrat de son gardien pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029.

A 29 ans, Rémy Descamps a déjà disputé 15 rencontres avec l'OL depuis son arrivée en 2024. Doublure de Dominik Greif, l'ancien gardien du FC Nantes a notamment réalisé 7 clean sheets cette saison.

L’Olympique Lyonnais dit "se féliciter de pouvoir compter sur Rémy Descamps pour les deux prochaines saisons, et de continuer à bénéficier de son expérience et son engagement au sein du groupe".