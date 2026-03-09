L'actu de l'OL

Rémy Descamps prolonge jusqu’en 2029 avec l’OL (officiel)

Rémy Descamps prolonge jusqu’en 2029 avec l’OL (officiel)
Rémy Descamps prolonge jusqu’en 2029 avec l’OL (officiel) - DR

Les dirigeants de l’OL renouvellent leur confiance en Rémy Descamps.

Le club a annoncé ce lundi soir la prolongation de contrat de son gardien pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029.

A 29 ans, Rémy Descamps a déjà disputé 15 rencontres avec l'OL depuis son arrivée en 2024. Doublure de Dominik Greif, l'ancien gardien du FC Nantes a notamment réalisé 7 clean sheets cette saison.

L’Olympique Lyonnais dit "se féliciter de pouvoir compter sur Rémy Descamps pour les deux prochaines saisons, et de continuer à bénéficier de son expérience et son engagement au sein du groupe".

Tags :

Rémy Descamps

prolongation de contrat

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.