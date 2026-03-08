OL-Paris FC : Lyon a failli tout gâcher (1-1)

Lyon voulait absolument repartir de l'avant après des dernières semaines chaotiques, entre défaites, élimination en Coupe de France et blessures en cascade.

Obligé de faire tourner à cause des nombreux absents et pour laisser souffler ses cadres, Paulo Fonseca proposait un 3-5-2 remanié. Corentin Tolisso et Endrick débutaient sur le banc, tandis que Rémi Himbert fêtait sa première titularisation en championnat.

En face, le Paris FC se reposait sur la vitesse de ses ailiers et la maîtrise de Pierre Lees-Melou.

La première période était lyonnaise, avec un Rémi Himbert aimanté par le but adverse mais qui manquait de précision dans ses frappes. Avec peu de présence dans la surface, l'OL devait se contenter d'une seule frappe cadrée, l'oeuvre de Tanner Tessmann à l'entrée de la surface.

Au retour des vestiaires, les intentions lyonnaises restaient les mêmes, mais il fallait l'entrée en jeu de Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk pour amener de la folie offensive.

Mais à la 63e minute, sur un corner mal dégagé par les Lyonnais, et une lourde frappe repoussée par Dominik Greif, Marshall Munetsi n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets (0-1).

Au bout du suspense, dans le temps additionnel, Adil Hamdani obtenait un pénalty en centrant sur le bras d'un Parisien. Corentin Tolisso arrachait l'égalisation en fusillant Kevin Trapp (1-1).

Ce match nul et ce point pris permettait de revenir à hauteur de Marseille à la 3e place de Ligue 1.

Ce jeudi, il faudra se rendre en Espagne pour le 8e de finale aller de Ligue Europa contre le Celta Vigo. Puis un déplacement au Havre attendra les Rhodaniens dimanche après-midi.

Olympique Lyonnais-Paris FC 1-1 (0-0)

Avertissements : Morton (27') et Tagliafico (50') pour Lyon

Buts : Tolisso (90+6') pour Lyon. Munetsi (63') pour le Paris FC