OL-Paris FC : Lyon a failli tout gâcher (1-1)

Lyon voulait absolument repartir de l'avant après des dernières semaines chaotiques, entre défaites, élimination en Coupe de France et blessures en cascade.
Obligé de faire tourner à cause des nombreux absents et pour laisser souffler ses cadres, Paulo Fonseca proposait un 3-5-2 remanié. Corentin Tolisso et Endrick débutaient sur le banc, tandis que Rémi Himbert fêtait sa première titularisation en championnat.
En face, le Paris FC se reposait sur la vitesse de ses ailiers et la maîtrise de Pierre Lees-Melou.
La première période était lyonnaise, avec un Rémi Himbert aimanté par le but adverse mais qui manquait de précision dans ses frappes. Avec peu de présence dans la surface, l'OL devait se contenter d'une seule frappe cadrée, l'oeuvre de Tanner Tessmann à l'entrée de la surface.
Au retour des vestiaires, les intentions lyonnaises restaient les mêmes, mais il fallait l'entrée en jeu de Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk pour amener de la folie offensive.
Mais à la 63e minute, sur un corner mal dégagé par les Lyonnais, et une lourde frappe repoussée par Dominik Greif, Marshall Munetsi n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets (0-1).
Au bout du suspense, dans le temps additionnel, Adil Hamdani obtenait un pénalty en centrant sur le bras d'un Parisien. Corentin Tolisso arrachait l'égalisation en fusillant Kevin Trapp (1-1).
Ce match nul et ce point pris permettait de revenir à hauteur de Marseille à la 3e place de Ligue 1.
Ce jeudi, il faudra se rendre en Espagne pour le 8e de finale aller de Ligue Europa contre le Celta Vigo. Puis un déplacement au Havre attendra les Rhodaniens dimanche après-midi.
Olympique Lyonnais-Paris FC 1-1 (0-0)
Avertissements : Morton (27') et Tagliafico (50') pour Lyon
Buts : Tolisso (90+6') pour Lyon. Munetsi (63') pour le Paris FC
Le bon vieux penalty pour sauver la baraque.Signaler Répondre
Lyon c'est pas Marseille. Ils ont toujours fait des bons parcours en coupe d'Europe. Eux au moins ils sortent des poules. Et la ils nous ont fait gagner des pointsSignaler Répondre
on fait ce qu on peut avec ce qu on a .Signaler Répondre
Cette équipe est complètement cuite. Apres 6 mois de surrégime, je crains vraiment une fin de saison désastreuseSignaler Répondre
Equipe de retraités lents Tessmann Harrenschuk Hoetoberg .... Comment se fait il que tous ces blessés ne sont pas encore rétablis ???Signaler Répondre
Bonjour à tous, faisons un peu le point: la coupe de France c’est mort après cette élimination lamentable contre Lens. La ligue 1 et la qualification pour la C1 il va falloir cravacher ( mais le père Noël n’existe pas ) , quand à la ligue Europa le celta vigo peut créer une surprise. Soyons réaliste le mieux serait aucunes coupes d’Europe, bien se structurer, faire un mercato estival correct, et ESSAYER que faire bonne figure la saison prochaine. Car si Lyon joue une coupe d’Europe ils vont nous faire perdre tous les points engranger à l’indice UEFA, les français vont dégringoler. Aller il faut avoir confiance ce soir contre……………………le Paris f.c. on y croit tous!!!!!!Signaler Répondre