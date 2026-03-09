Un match de football chez les jeunes a viré au chaos ce samedi 7 mars à Sathonay-Camp, dans le Rhône. La rencontre de U17 opposant le club local à Villette-d’Anthon a été interrompue avant de dégénérer en incidents violents, laissant plusieurs personnes choquées.

Selon des témoins présents sur place, cités par le Progrès, la première période avait déjà été tendue, marquée par des insultes. La situation s’est aggravée en seconde mi-temps lorsque des projectiles, notamment des cailloux, ont été lancés en direction de l’arbitre assistant bénévole du club isérois. Face à ces incidents, l’arbitre central a décidé d’interrompre la rencontre autour de la 70ᵉ minute.

Après l’arrêt du match, la tension serait montée d’un cran. Des membres de la délégation de Villette-d’Anthon affirment avoir été pris à partie en tentant de regagner les vestiaires.

"À partir de là, cela a été du grand n’importe quoi", raconte un parent de joueur présent sur place, a rapporté le quotidien régional. "Normalement, il y a un protocole à respecter. Nos joueurs doivent pouvoir rentrer dans le vestiaire avant que ceux de l’équipe receveuse sortent du terrain. Des jeunes se sont alors mis à nous poursuivre jusque dans les vestiaires. On a reçu des coups. On a réussi à protéger les enfants".

Selon ce témoin, la délégation aurait ensuite été contrainte de rester confinée dans les vestiaires avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les gendarmes ont été obligés d'escorter les visiteurs face à une cinquantaine de jeunes hostiles.

À l’issue des incidents, l’entraîneur de Villette-d’Anthon aurait été blessé après avoir reçu un coup à l’arrière de la tête, entraînant une incapacité totale de travail de trois jours. Un jeune joueur aurait également été touché à la main.

"Des cailloux ont en effet été jetés pour atteindre l’arbitre ainsi que l’assistant", a confirmé Arsène Meyer, président du district, à nos confrères. Ce dernier a indiqué que le club de Sathonay-Camp devra désormais répondre de ces incidents devant les instances disciplinaires.

Au vu de la gravité des faits, le district n’exclut pas des sanctions importantes à l’encontre du club rhodanien. Une enquête est en cours afin d’établir précisément les responsabilités.