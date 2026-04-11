"Tous les joueurs ont vraiment envie de connaître ce moment-là" : le FCVB met le cap sur la Ligue 3

La saison 2026-2027 va marquer un tournant au sein du football français. Le championnat de Ligue 3, synonyme de statut professionnel fédéral pour les 18 clubs engagés, sera officiellement lancé, marquant la fin de l’ère hybride du National, créé en 1993. Ce virage, le FCVB, estampillé plus vieux club de National, espère le prendre au plus tôt. "Notre objectif, c’est vraiment de vivre cette première année de Ligue 3. Il nous manque encore quelques points pour assurer le maintien et on espère bien les avoir le plus vite possible parce que d’une part, le maintien sera très compliqué à obtenir l’année suivante et d’autre part parce qu’il va falloir préparer de bonne heure cette nouvelle saison", nous a confié Philippe Terrier, reconnaissant que le dernier mercato hivernal a marqué les prémisses de ce que le club veut faire l’année prochaine.

Le président du FCVB voit donc d’un bon œil l’arrivée de cette nouvelle formule. "Pour nous financièrement, ça ne va pas nous apporter grand-chose mais cette Ligue 3 va apporter une homogénéité des règles dans le championnat", note le dirigeant.

La feuille de route complète n’a toutefois pas encore été entièrement fixée par la FFF, qui consacrera un budget de l’ordre de 11 millions d’euros à cette division. La future Ligue 3 bénéficiera par exemple d'un montant d’aides uniformisé et élargi à l’ensemble des dix-huit clubs qui seront placés sous le contrôle de la Commission fédérale de Contrôle des Clubs. "Pour nous, cela va représenter 100 000 euros en plus", souligne Philippe Terrier. Avant de nuancer : "Mais il y a des contraintes en face. Les clubs les moins bien équipés en termes de stade vont être obligés de faire des investissements, ce qui va nous faire dépenser cet argent. Si on veut être professionnels et se revendiquer comme tels, il faut aussi accepter de faire des efforts pour améliorer nos installations, c’est assez logique".

Pour dynamiser cette nouvelle Ligue 3 et ainsi attirer un plus grand nombre de spectateurs, plusieurs innovations pourraient être testées. "On s’aperçoit que le rythme du jeu est parfois ralenti car des joueurs devant être remplacés mettent beaucoup de temps à sortir. Si un joueur ne sortait pas dans les 10 secondes du terrain, celui qui le remplacerait serait pénalisé d’une entrée en jeu d’une à deux minutes. On pourrait également tester dans cette L3 l’expulsion temporaire. On a plusieurs innovations supplémentaires en tête", a récemment déclaré Philippe Diallo, le président de la FFF.

"On sent qu’ils ont envie de faire des choses innovantes et se servir de la Ligue 3 un peu comme un laboratoire. C’est une bonne idée, on sait qu’il y a des choses à perfectionner dans le foot. Le faire en Ligue 1 où il y a des milliards en jeu, c’est compliqué. Mais le faire sur un championnat où les sommes en jeu sont moins importantes, c’est intelligent", remarque Philippe Terrier.

Concernant la diffusion du championnat, la plateforme Ligue 1+ serait sur les rangs. "Pour l’instant, on entend dire qu’il y aurait un match phare pour chaque journée, et les autres matchs seraient diffusés en multiplex. Ce serait dommage car la Ligue 3 pourrait ramener beaucoup d’abonnés et s’il n’y a que des multiplex, les gens qui avaient l’habitude de regarder sur FFFTV ou sur les locales de BFM seront forcément déçus", regrette le président caladois. Pourtant, selon lui, la compétition n’a jamais été aussi attrayante : "En quelques années, le championnat a complètement changé. Aujourd’hui les affiches sont incroyables, on n’aurait jamais pensé un jour jouer contre Caen, Dijon, Sochaux ou encore Valenciennes. Bordeaux pourrait remonter et on voit les équipes qui risquent de descendre de Ligue 2, c’est impressionnant. Cette Ligue 3 va forcément représenter un intérêt important pour le foot".

A quelques semaines de la dernière journée de National, l’excitation monte dans tous les clubs. "Je pense que dans toutes les équipes, les joueurs ont vraiment envie de connaitre ce moment-là", reconnait Philippe Terrier, impatient de sauter à pieds joints dans ce nouveau championnat. "Cette Ligue 3 va apporter plus d’engouement, on va pouvoir trouver des sponsors maillots grâce à la visibilité de ce championnat", se réjouit le dirigeant. Et de conclure, lucide : "Tout le monde espère que ce sera un cercle vertueux, vu le manque d’argent qu’il y a aujourd’hui dans le football. Où ça nous apporte quelque chose, ou ce sera un échec".

F.L.