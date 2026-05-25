OL Lyonnes : Ada Hegerberg victime d’un cambriolage avant la finale de Ligue des champions

Selon les informations de L'Équipe, l’attaquante des OL Lyonnes a été victime d’un cambriolage à son domicile situé dans la région lyonnaise.

Cette intrusion se serait produite vendredi, à la veille de la finale européenne disputée et perdue à Oslo face au FC Barcelone (4-0). Une mauvaise nouvelle forcément difficile à encaisser pour l’internationale norvégienne, déjà concentrée sur l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison.

Cette affaire pourrait ne pas être anodine. Il y a une dizaine de jours, Ada Hegerberg avait déjà signalé la présence d’un tracker installé sur son véhicule. La joueuse avait alors déposé plainte après cette découverte inquiétante. Ce nouvel épisode renforce donc les interrogations autour d’un possible ciblage.

Pour l’heure, le montant exact du préjudice n’a pas été communiqué et l’enquête suit son cours. Ces dernières années, plusieurs footballeurs et sportifs de haut niveau ont été victimes de cambriolages similaires, souvent pendant des déplacements ou des rencontres importantes. Cette fois, c’est l’une des figures majeures du football féminin mondial qui a été touchée.