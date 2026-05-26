L’OL possède la 2e meilleure affluence de Ligue 1

Selon la LFP, la barre des 10,87 millions de spectateurs cumulés a été franchie à l’issue de la saison 2025-2026 en Ligue 1 et en Ligue 2. Un record historique depuis le passage à 18 clubs dans les deux championnats.

"La saison 2025/2026 de Ligue 1 McDonald’s confirme un engouement inédit avec une moyenne de 27 588 spectateurs par match et un taux de remplissage record à 87,4 %, en progression par rapport à la saison précédente (+0,7 point sur un an). Un niveau d’affluence qui témoigne de l’attractivité toujours croissante du championnat dans les stades", se félicite la LFP dans un communiqué.

Si l’OL ne figure pas parmi les clubs qui dépasse les 90% de remplissage, l’affluence moyenne du Groupama Stadium a atteint cette saison les 49 848 spectateurs. Cela équivaut à un taux de remplissage de 86%. Ce chiffre place par ailleurs l’OL sur le podium des meilleures affluences, à la deuxième place, juste derrière l’Olympique de Marseille.

La meilleure affluence de la saison revient au choc OM-Brest, lors de la 12e journée. Une affiche qui a attiré 66 270 supporters.