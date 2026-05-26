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L’OL possède la 2e meilleure affluence de Ligue 1

L’OL possède la 2e meilleure affluence de Ligue 1
L’OL possède la 2e meilleure affluence de Ligue 1 - Lyon Foot

Il n’y a jamais eu autant de monde dans les stades français.

Selon la LFP, la barre des 10,87 millions de spectateurs cumulés a été franchie à l’issue de la saison 2025-2026 en Ligue 1 et en Ligue 2. Un record historique depuis le passage à 18 clubs dans les deux championnats.

"La saison 2025/2026 de Ligue 1 McDonald’s confirme un engouement inédit avec une moyenne de 27 588 spectateurs par match et un taux de remplissage record à 87,4 %, en progression par rapport à la saison précédente (+0,7 point sur un an). Un niveau d’affluence qui témoigne de l’attractivité toujours croissante du championnat dans les stades", se félicite la LFP dans un communiqué.

Si l’OL ne figure pas parmi les clubs qui dépasse les 90% de remplissage, l’affluence moyenne du Groupama Stadium a atteint cette saison les 49 848 spectateurs. Cela équivaut à un taux de remplissage de 86%. Ce chiffre place par ailleurs l’OL sur le podium des meilleures affluences, à la deuxième place, juste derrière l’Olympique de Marseille.

La meilleure affluence de la saison revient au choc OM-Brest, lors de la 12e journée. Une affiche qui a attiré 66 270 supporters.

Tags :

OL

Groupama Stadium

affluence

4 commentaires
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DMPP le 26/05/2026 à 17:20
Bellota a écrit le 26/05/2026 à 15h23

Pour info Laurent Wauquiez est né à Lyon

Requiem pour info,être né ne donne pas vivre et avoir vécu à lyon,à moins que l'auvergne et le puy soient lyonnaises aussi....

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Bellota le 26/05/2026 à 15:23
DMPP a écrit le 26/05/2026 à 13h22

Affluence,influence,confluence.....les 3 sont lyonnaises,quoique confluence...la région...non pas lyonnaise,plutôt sous influence des paristos?.hortefeux,blanc,wauquiez,paneckouke,sont lyonnais?.....Ste Lucide vient nous en aide,st Thomas a trop de boulot pour y voir plus clair.

Pour info Laurent Wauquiez est né à Lyon

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Rlb le 26/05/2026 à 15:18

Il faut bien qu'une partie de la racaille se défoule.
Ils ont de l'avenir, on s en fout du moment que l'argent rentre

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DMPP le 26/05/2026 à 13:22

Affluence,influence,confluence.....les 3 sont lyonnaises,quoique confluence...la région...non pas lyonnaise,plutôt sous influence des paristos?.hortefeux,blanc,wauquiez,paneckouke,sont lyonnais?.....Ste Lucide vient nous en aide,st Thomas a trop de boulot pour y voir plus clair.

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