"Dévastatrice" : le message fort de Michele Kang après la finale perdue d’OL Lyonnes

La blessure est encore vive du côté d’OL Lyonnes.

Quelques jours après la défaite (0-4) face au FC Barcelone en finale de la Women’s Champions League, disputée samedi à Oslo, la présidente du club, Michele Kang, a pris la parole dans une lettre adressée directement aux supporters lyonnais.

Un message très personnel dans lequel l'actionnaire américaine reconnaît une immense déception après un rendez-vous raté, présenté comme une revanche attendue depuis la finale perdue il y a deux ans.

Dans son courrier, Michele Kang ne cache pas son émotion. "La défaite de samedi dernier a été véritablement dévastatrice", écrit-elle, affirmant partager pleinement la peine des supporters et des joueuses après cet échec européen.

La présidente évoque notamment un match qui devait revêtir une dimension particulière pour la capitaine Lindsey Horan, appelée à quitter Lyon pour retourner aux États-Unis.

"Les choses ne se sont tout simplement pas déroulées comme nous l’avions tous rêvé", reconnaît-elle.

Un hommage aux supporters mobilisés

Michele Kang a également tenu à remercier les supporters, soulignant la mobilisation observée autour de cette finale.

La dirigeante salue particulièrement les 1000 supporters ayant effectué le déplacement à Oslo, mais aussi les plus de 3000 personnes réunies place des Terreaux à Lyon pour suivre la rencontre sur écran géant.

"Votre passion, votre énergie et votre loyauté comptent plus que vous ne le pensez", insiste-t-elle, estimant que le soutien populaire a été essentiel tout au long de la saison.

Au-delà de la déception, la présidente veut surtout envoyer un message de résilience.

Dans sa lettre, Michele Kang estime que les grandes équipes se définissent par leur capacité à apprendre de la défaite et à revenir plus fortes, assurant avoir une confiance totale dans le groupe lyonnais. "Je soutiens cette équipe à 100%, tout comme je sais que vous le faites", écrit-elle.

Avant de tourner définitivement la page sur cet exercice 2025-2026, la présidente rappelle qu’OL Lyonnes a encore un dernier match à disputer pour aller chercher le titre de championnes de France, appelant supporters et joueuses à terminer la saison "avec fierté, unité et détermination".

"Le parcours est loin d’être terminé. Les meilleurs chapitres sont encore à venir", conclut-elle, dans une tentative de remobilisation après l’un des plus grands revers récents du club lyonnais.