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Des heurts éclatent après le match OL-Celta Vigo : un supporter espagnol poignardé en centre-ville

Des heurts éclatent après le match OL-Celta Vigo : un supporter espagnol poignardé en centre-ville
Des heurts éclatent après le match OL-Celta Vigo : un supporter espagnol poignardé en centre-ville - Lyon Foot

Les autorités craignaient des représailles après l’agression de supporters lyonnais par des ultras du Celta la semaine dernière en Espagne.

Des heurts ont éclaté jeudi soir après l’élimination de l’OL en Ligue Europa. Selon RMC Sports, des affrontements ont eu lieu dans le quartier de la Guillotière entre supporters lyonnais et espagnols. 

Un supporter du Celta Vigo a été poignardé et frappé à coup de planche de bois. La victime a été hospitalisée à l’hôpital Edouard-Herriot, touchée au pied et au bras. Son pronostic vital n’est pas engagé. 

La police est intervenue et a dû faire usage de gaz lacrymogène pour mettre fin aux échauffourées.

Une personne a été interpellée.

Tags :

OL-Celta Vigo

affrontements

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