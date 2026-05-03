OL-Rennes : Lyon sécurise un peu plus la 3e place (4-2)

La réception du Stade Rennais ce dimanche soir était capitale.

Le match nul de Lille plus tôt dans la journée face au Havre était une occasion en or pour les Lyonnais de prendre de l'avance sur deux prétendants au podium.

Mettre Rennes à 4 points et le LOSC à 2 longueurs, telle était la mission de l'OL de Paulo Fonseca devant son public.

Mais la rencontre débutait mal. D'abord avec la grosse charge contre Corentin Tolisso dès les premières secondes, le capitaine était sonné mais pouvait finalement garder sa place.

Rennes climatisait le Groupama Stadium à la 6e minute. Excentré, Musa Al-Taamari reprenait de volée un centre pour un tir exceptionnel que Dominik Greif ne pouvait sortir (0-1).

Lyon ne paniquait pas et reprenait son pilonnage en règle du but de Brice Samba. Le gardien des Bleus était solide, tout comme ses défenseurs très rugueux mais laissés tranquille par l'arbitrage laxiste de Clément Turpin.

A force de pousser, l'OL trouvait la faille à la 37e minute. Corentin Tolisso délivrait une merveille de centre dans la surface pour trouver la tête de Roman Yaremchuk, de nouveau buteur (1-1).

En feu, les Lyonnais obtenaient un penalty dans la foulée. A la 39e minute, Endrick lançait parfaitement Afonso Moreira dans la profondeur, comme face au PSG. L'ailier portugais était rattrapé de manière illicite par Musa Al-Taamari, offrant donc à Corentin Tolisso l'occasion de reprendre l'avantage. Le milieu de terrain transformait sa tentative en prenant Samba à contre-pied (2-1).

Un match appliqué, de bout en bout

Rennes était décidément le spécialiste pour cueillir à froid ses adversaires. Dès la 49e minute, Estéban Lepaul, meilleur buteur du championnat, égalisait sur un centre idéalement joué par Al-Taamari (2-2).

Cette fois, l'OL mettait moins de temps à se réveiller. A la 52e minute, Abner glissait la balle dans la surface à Afonso Moreira, qui n'avait plus qu'à ajuster le gardien breton (3-2).

A la 75e, Endrick se chargeait de faire un nouveau break. Corentin Tolisso faisait preuve de lucidité pour mettre le Brésilien dans les meilleures conditions. Seul dans la surface, il catapultait le ballon dans le but (4-2).

Ce nouveau succès permet donc à l'OL de sécuriser sa 3e place. Et pourquoi pas rêver de la place de dauphin que tout le monde attribue d'office à Lens, alors qu'elle n'est qu'à 4 points ? Un objectif plutôt irréaliste, d'autant que les Nordistes ont encore un match en retard contre le PSG. L'équipe de Paulo Fonseca doit surtout se concentrer sur sa courte avance.

Dimanche prochain, il faudra se rendre à Toulouse, équipe qui n'a plus rien à jouer, pour l'avant-dernière journée de Ligue 1.

Olympique Lyonnais-Stade Rennais 4-2 (2-1)

Avertissements :

Buts : Yaremchuk (37'), Tolisso (42' sp), Moreira (52') et Endrick (75') pour Lyon. Al-Taamari (6') et Lepaul (49') pour Rennes