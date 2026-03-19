OL-Celta Vigo : plombé par Moussa Niakhaté, Lyon éliminé de la Ligue Europa (0-2)

L'OL n'a plus rien à jouer cette saison, si ce n'est la qualification en Ligue des Champions. Beaucoup de supporters lyonnais pensaient qu'il "y'avait cher moy", mais l'équipe de Paulo Fonseca a été éliminée de la Ligue Europa ce jeudi soir lors du 8e de finale retour de la compétition.

A domicile, le coach portugais relançait son 3-5-2, avec le jeune Steeve Kango en piston droit, une attaque Endrick-Roman Yaremchuk et Dominik Greif de retour dans les cages.

Si Lyon, obligé de gagner après son nul (1-1) partout à l'aller en Espagne, démarrait bien, Moussa Niakhaté faisait tout capoter à la 19e minute. Le défenseur sénégalais passait décidément la pire semaine de son année, car après le retrait de la CAN au profit du Maroc, il était expulsé pour une vilaine faute sur Javi Rueda.

Le rapport de force s'inversait et Vigo multipliait les offensives, permettant à Greif de briller dans sa cage.

Le portier tenait la baraque, avant de finir par s'incliner à la 61e minute. Javi Rueda était à la réception d'un centre et jouait un nouveau mauvais tour aux Lyonnais (0-1).

Perdu pour perdu, Paulo Fonseca opérait le retour précipité de Pavel Sulc, Afonso Moreira et Malick Fofana sur la pelouse du Groupama Stadium. Mais cela ne suffisait pas pour réaliser l'exploit attendu.

C'est même le Celta Vigo qui enfonçait le clou dans le temps additionnel, avec un second but signé Ferran Jutgla (0-2). L'expulsion de Nicolas Tagliafico à la 95e minute bouclait la boucle du cauchemar...

Toujours à la recherche d'une victoire toutes compétitions confondues depuis le 15 février, l'OL recevra Monaco ce dimanche après-midi. Il ne reste plus que 8 matchs de Ligue 1 pour ne pas véritablement tout gâcher.