"Peut-être notre meilleur match de la saison" : l’OL renverse tout et brille

Au terme d’un match riche en émotions, l’OL s’est imposé 4-2 au Groupama Stadium, au terme d’une prestation aboutie et pleine de caractère. Menés en début de rencontre, les Lyonnais ont su réagir avec autorité pour renverser la situation.

Buteur lors de la rencontre, Endrick a souligné l’importance de ce succès : "Je pense que la victoire d’aujourd’hui était importante pour moi et pour l’équipe. C’était un match très difficile contre une bonne équipe avec de bons joueurs".

Sur le banc, Paulo Fonseca n’a pas caché sa satisfaction : "Incroyable match de football. Incroyable match de notre équipe". Le coach lyonnais a particulièrement apprécié la réaction de ses joueurs après l’ouverture du score adverse : "Ce n’est pas facile de commencer en encaissant un but incroyable. L’équipe a bien réagi et a bien joué".

Pour l’entraîneur, cette prestation pourrait même être une référence : "C’était peut-être notre meilleur match de la saison. L’atmosphère était incroyable avec nos supporters. Nous devons continuer comme ça sur les deux derniers matchs".

Même discours du côté de Clinton Mata, qui a insisté sur l’état d’esprit affiché : "On a fait un très gros match, on a montré un très bel état d’esprit". Le défenseur a reconnu la qualité de l’adversaire, tout en mettant en avant la capacité de réaction lyonnaise : "On a su rester calmes et garder nos principes de jeu".

S’il admet que cette rencontre pourrait être l’une des meilleures de la saison, Clinton Mata préfère tempérer : "D’après ce que j’ai entendu, pas mal de personnes disent que c’était le meilleur match de la saison. Il reste encore deux finales, il ne faut pas s’enflammer. On ne va pas se mentir, les faits sont là et on se rapproche petit à petit. Ce soir, on a fait un grand coup, mais il faut rester concentrés".

Avec cette victoire, l’OL confirme sa montée en puissance ces derniers temps. Reste désormais à conclure lors des dernières échéances pour atteindre ses objectifs de qualification en Ligue des champions.