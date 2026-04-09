Un déficit important qui inquiète, l’OL loin derrière en Ligue 1

Selon le rapport DNCG de la saison 2024-2025, publié ce mercredi par le syndicat Foot Unis pour la saison 2024-2025, le club lyonnais affiche tout simplement le plus lourd déficit de Ligue 1.

Avec une perte estimée à -208,6 millions d’euros soit 182,8 millions d’euros de perte en plus par rapport à 2023-2024, l’OL se retrouve largement en tête… d’un classement dont il se serait bien passé. Un chiffre qui dépasse de très loin celui de ses concurrents directs et qui illustre les difficultés économiques traversées par le club ces derniers mois, voire ces dernières années lors du passage de John Textor entre Rhône et Saône..

À titre de comparaison, l’Olympique de Marseille affiche le deuxième plus gros déficit avec environ -105 millions d’euros, tandis que le RC Strasbourg suit avec -78,3 millions d’euros. Des montants déjà importants, mais bien inférieurs à ceux enregistrés par Lyon.

À l’inverse, certains clubs parviennent à tirer leur épingle du jeu. Lille domine largement avec un bénéfice impressionnant de 81,7 millions d’euros, notamment grâce à son parcours européen. D’autres équipes comme le Stade Brestois, le RC Lens ou encore l’AS Monaco affichent également des comptes positifs ou proches de l’équilibre.

Dans ce contexte, l’écart entre Lyon et ses concurrents apparaît encore plus marqué. Alors que certains clubs stabilisent leur modèle économique, l’OL doit composer avec une situation financière particulièrement fragile malgré l'arrivée de Michele Kang. Ces résultats posent forcément question à l’approche des prochaines échéances, notamment en matière de mercato et de gestion de l’effectif. Avec un tel déficit, le club pourrait être contraint d’ajuster sa stratégie dans les mois à venir.

Plus que jamais, l’Olympique Lyonnais se retrouve face à un double défi, redresser la situation sportive… tout en rééquilibrant ses comptes. Une équation complexe qui pourrait peser lourd sur l’avenir du club.