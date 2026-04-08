L'OL parmi les clubs français qui font le plus confiance aux jeunes, selon le CIES

L’Olympique Lyonnais confirme sa réputation de club formateur. Selon la 541e lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES, l’OL figure parmi les équipes françaises ayant le plus utilisé de joueurs de moins de 21 ans en championnat sur les cinq dernières saisons.

Avec 16,4% des minutes de championnat disputées par des U21, le club lyonnais se classe deuxième en Ligue 1 sur la période étudiée, derrière le RC Strasbourg (18,6%) et devant le Toulouse FC (14,6%).

Ce classement confirme la capacité de l’OL à continuer d’intégrer de jeunes joueurs à son effectif professionnel, dans la continuité de sa tradition de formation.

À l’échelle du big five européen, c’est le FC Barcelone qui domine ce classement avec 20,7 % des minutes accordées aux U21, devant Strasbourg et Sunderland AFC.

Un OL jeune… mais aussi expérimenté

L’étude met toutefois en lumière une particularité lyonnaise : l’OL figure également parmi les clubs français utilisant le plus de joueurs âgés. Sur les cinq dernières années, 35,6% des minutes lyonnaises ont été disputées par des joueurs de plus de 29 ans, plaçant le club parmi les effectifs les plus expérimentés de Ligue 1 sur ce critère.

Une donnée qui reflète la coexistence, à Lyon, de jeunes talents en développement et de cadres expérimentés comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou Nemanja Matić.

À l’échelle mondiale, le FC Nordsjælland domine largement ce classement, avec 44,7 % des minutes disputées par des U21 sur cinq ans, devant le MŠK Žilina et le RB Salzburg.