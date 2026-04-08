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OL Lyonnes : Le "match de wouf" fait son retour au Groupama Stadium

OL Lyonnes : Le "match de wouf" fait son retour au Groupama Stadium
OL Lyonnes : Le “match de wouf” fait son retour au Groupama Stadium - OL Lyonnes DR

Votre toutou aime le foot ? Bonne nouvelle, il pourra bientôt vous accompagner au Groupama Stadium pour vivre une demi-finale d’OL Lyonnes.

Après une première expérience réussie la saison dernière, l’OL Lyonnes remet ça. Le club lyonnais proposera à nouveau aux supporters de venir au stade accompagnés de leur chien à l’occasion de la demi-finale du championnat de France, prévue le week-end du 16-17 mai.

L’an dernier, l’initiative avait marqué les esprits. Près d’une centaine de chiens avaient pris place dans une tribune spécialement aménagée pour assister à une rencontre face au Paris FC. Une première en France, voire au-delà, qui avait suscité un véritable engouement.

Fort de ce succès, le club a décidé de voir plus grand pour cette nouvelle édition. Cette fois, jusqu’à 200 chiens pourront être accueillis dans l’enceinte du Groupama Stadium, dans un dispositif adapté aux contraintes de sécurité et d’organisation. Et cette fois-ci, trois places seront gratuites, notamment pour le chien, son propriétaire et un accompagnant.

L’objectif reste le même, proposer une expérience différente aux supporters en particulier aux familles, et lever certaines barrières qui peuvent freiner la venue au stade. Avec cette opération, l’OL Lyonnes souhaite transformer le match en véritable moment de vie, bien au-delà des 90 minutes de jeu.

Plusieurs animations seront également proposées autour de l’événement, avec notamment des espaces dédiés et des activités pour les participants. Pour en profiter, il faudra toutefois anticiper. Les places ne seront disponibles que sur réservation, la billetterie ouvrant ce mercredi 8 avril.

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OL Lyonnes

Match de Wouf !

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4 commentaires
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Nera le 08/04/2026 à 12:33

Bonjour savez vous comment réserver les places ? Je ne trouve rien sur la billeterie de l'OL...🤔

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Question le 08/04/2026 à 12:17

Certains viendront avec leur Berger Allemand ou Belge ou leur pékinois.
Pourrais je amener mon Stéphanois ?

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Gabin69 le 08/04/2026 à 11:40
OUAFF OUAFF ???? a écrit le 08/04/2026 à 11h19

Comment ça OUAFF OUAFF ????

Avec ce pénalty réussi, moi je dis WOUFF WOUFF !!!!

Le chien dent

Ce serait plutôt "ahouuu"

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OUAFF OUAFF ???? le 08/04/2026 à 11:19

Comment ça OUAFF OUAFF ????

Avec ce pénalty réussi, moi je dis WOUFF WOUFF !!!!

Le chien dent

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