OL Lyonnes : Le "match de wouf" fait son retour au Groupama Stadium

Après une première expérience réussie la saison dernière, l’OL Lyonnes remet ça. Le club lyonnais proposera à nouveau aux supporters de venir au stade accompagnés de leur chien à l’occasion de la demi-finale du championnat de France, prévue le week-end du 16-17 mai.

L’an dernier, l’initiative avait marqué les esprits. Près d’une centaine de chiens avaient pris place dans une tribune spécialement aménagée pour assister à une rencontre face au Paris FC. Une première en France, voire au-delà, qui avait suscité un véritable engouement.

Fort de ce succès, le club a décidé de voir plus grand pour cette nouvelle édition. Cette fois, jusqu’à 200 chiens pourront être accueillis dans l’enceinte du Groupama Stadium, dans un dispositif adapté aux contraintes de sécurité et d’organisation. Et cette fois-ci, trois places seront gratuites, notamment pour le chien, son propriétaire et un accompagnant.

L’objectif reste le même, proposer une expérience différente aux supporters en particulier aux familles, et lever certaines barrières qui peuvent freiner la venue au stade. Avec cette opération, l’OL Lyonnes souhaite transformer le match en véritable moment de vie, bien au-delà des 90 minutes de jeu.

Plusieurs animations seront également proposées autour de l’événement, avec notamment des espaces dédiés et des activités pour les participants. Pour en profiter, il faudra toutefois anticiper. Les places ne seront disponibles que sur réservation, la billetterie ouvrant ce mercredi 8 avril.