OL : un maillot extérieur au style rétro en préparation ?

L’OL pourrait bien opérer un retour aux sources pour son futur maillot extérieur. Selon le site spécialisé Footy Headlines, plusieurs éléments laissent penser à une orientation vintage, dans un post ayant leak cette semaine.

Le design d'Adidas évoqué s’appuierait sur des rayures rouge et blanc cassé, accompagnées de touches de bleu marine au niveau des logos. Une combinaison qui rappelle clairement certains maillots emblématiques du passé, tout en conservant une finition moderne et épurée.

Cette approche viserait à renforcer l’identité du club, en s’appuyant sur ses codes historiques tout en les adaptant aux tendances actuelles. L’idée d’un visuel plus simple et plus élégant semble également faire son chemin, avec notamment la possibilité d’un logo revisité mettant en avant le lion, plutôt que l’écusson traditionnel.

En interne, cette direction artistique aurait déjà séduit. Nicolás Tagliafico aurait notamment salué un maillot "beau" et "classique", dans un live sur les réseaux sociaux.