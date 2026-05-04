Prolongation de contrat en vue pour Afonso Moreira à l’OL

Selon l’Equipe, l’ailier portugais a accepté de prolonger son contrat avec Lyon d’une saison supplémentaire. Afonso Moreira devrait donc rester lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2030.

Auteur de 8 buts et 10 passes décisives, le joueur de 21 ans est courtisé par de nombreux clubs. Mais une potentielle qualification en Ligue des Champions a donné des arguments aux dirigeants lyonnais pour conserver Afonso Moreira au moins la saison prochaine.

Avec un contrat verrouillé jusqu’en 2030, le Portugais voit tranquillement sa cote marchande s’envoler.