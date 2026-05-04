Prolongation de contrat en vue pour Afonso Moreira à l’OL

Selon l’Equipe, l’ailier portugais a accepté de prolonger son contrat avec Lyon d’une saison supplémentaire. Afonso Moreira devrait donc rester lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2030.
Auteur de 8 buts et 10 passes décisives, le joueur de 21 ans est courtisé par de nombreux clubs. Mais une potentielle qualification en Ligue des Champions a donné des arguments aux dirigeants lyonnais pour conserver Afonso Moreira au moins la saison prochaine.
Avec un contrat verrouillé jusqu’en 2030, le Portugais voit tranquillement sa cote marchande s’envoler.
Voilà une bonne nouvelle et puis entre nous quoi de mieux que Alfonso Fonseca pour foncer vers d'autres horizons de victoires,jusqu'en C1,voilà une lyonnaise attitude à adopter,y'a qu'à foncer.Oh que je kiffe cette période...kiffons.Signaler Répondre