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Prolongation de contrat en vue pour Afonso Moreira à l’OL

Prolongation de contrat en vue pour Afonso Moreira à l’OL
Prolongation de contrat en vue pour Afonso Moreira à l’OL - Lyon Foot

Recruté l’été dernier pour deux millions d’euros et un contrat jusqu’en 2029, Afonso Moreira va prolonger son contrat à l’OL.

Selon l’Equipe, l’ailier portugais a accepté de prolonger son contrat avec Lyon d’une saison supplémentaire. Afonso Moreira devrait donc rester lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2030.

Auteur de 8 buts et 10 passes décisives, le joueur de 21 ans est courtisé par de nombreux clubs. Mais une potentielle qualification en Ligue des Champions a donné des arguments aux dirigeants lyonnais pour conserver Afonso Moreira au moins la saison prochaine.

Avec un contrat verrouillé jusqu’en 2030, le Portugais voit tranquillement sa cote marchande s’envoler. 

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Afonso Moreira

OL

prolongation de contrat

1 commentaire
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DMPP le 04/05/2026 à 17:54

Voilà une bonne nouvelle et puis entre nous quoi de mieux que Alfonso Fonseca pour foncer vers d'autres horizons de victoires,jusqu'en C1,voilà une lyonnaise attitude à adopter,y'a qu'à foncer.Oh que je kiffe cette période...kiffons.

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