Malheur au perdant d'OL-Rennes ? Un match qui "ne décidera de rien" selon Paulo Fonseca

L'OL a 57 points, Rennes 56. Autant dire que la confrontation de ce dimanche soir permettra à l'équipe qui l'emportera de prendre l'avantage sur l'autre. Tandis qu'un match nul pourrait faire les affaires de Lille.

En conférence de presse ce samedi, Khalis Merah en a bien conscience : "Le vainqueur de dimanche prendra une belle avance. Le match sera important parce que si on perd, on sait qu’on pourrait s’en éloigner, mais pour autant rien ne sera perdu. Si on gagne, on prendra une belle avance. Il faudra faire comme on l’a fait depuis le début : jouer comme on sait le faire, s’entraîner comme on le fait depuis le début".

Mais Paulo Fonseca n'a pas la même analyse que son jeune milieu de terrain. Pour le Portugais, cet OL-Rennes "ne décidera rien". "Nous aurons encore deux matchs après, qui seront très difficiles, tout comme Rennes qui aura aussi d’autres matchs compliqués. Peut-être que nous pouvons parler de finales, car ce sont les trois derniers matchs qui vont décider les choses. Le match de (dimanche) sera très important, mais il ne décidera rien. Si on gagne, ce sera une belle étape pour nous, mais ensuite il y aura encore d’autres matchs très difficiles", a poursuivi le coach lyonnais.

Lyon a déjà prouvé par le passé qu'une bonne place en championnat se joue jusqu'à la dernière minute de l'ultime rencontre de Ligue 1. Mais autant prendre trois points contre Rennes pour se faciliter la tâche, non ?