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L'OL maintenu en Ligue 1 : la DNCG prononce un encadrement de la masse salariale du club

L'OL maintenu en Ligue 1 : la DNCG prononce un encadrement de la masse salariale du club

La DNCG a rendu sa décision ce vendredi trois jours après avoir auditionné les dirigeants de l'OL.

Pour la saison prochaine, le gendarme financier du football a prononcé "un encadrement de la masse salariale au budget de reprise". Une décision qui fait suite au changement de contrôle du club.

Car juste après cette audition, l'OL annonçait le projet de Michele Kang de devenir l’actionnaire majoritaire du club rhodanien via sa société Olympe Bidco.

L'annonce de la DNCG intervient alors que Mickael Gerlinger et Michele Kang sont attendus en conférence de presse ce vendredi soir. Une prise de parole décalée d'une demi-heure.

Tags :

DNCG

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encadrement de la masse salariale

1 commentaire
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les recurtements le 26/06/2026 à 18:17

maintenant que on a fini avec la DNCG il faut s’activer sur les recrutements rapidement çà serait à rien d’être bon sur un tableau Excel financièrement et nul sur le tableau de L1

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