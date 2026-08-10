Groupama Stadium : la fin des parkings relais gratuits entre en vigueur pour OL-Sparta Prague

Le premier match de l’OL à Décines cette saison servira aussi de test grandeur nature pour l’accès au stade.

À l’occasion du retour face au Sparta Prague, ce mardi 11 août, les supporters découvriront la fin de la gratuité des parkings relais et des navettes mises en place les jours de rencontre. Jusqu’à présent, leur coût était pris en charge par le club dans le cadre d’une convention conclue avec le Sytral en 2015.

Cet accord ayant pris fin, les spectateurs devront désormais payer leur trajet jusqu’au Groupama Stadium.

12,50 euros par voiture

Le stationnement aux Panettes sera facturé 12,50 euros par véhicule. Le tarif comprend l’aller-retour en navette, en bus ou en tramway, quel que soit le nombre de passagers à bord.

Le parking d’Eurexpo appliquera le même prix lors des prochains matchs, mais il ne sera pas ouvert pour la venue du Sparta Prague.

Les supporters partant de Part-Dieu Sud ou de La Soie devront, eux, utiliser un ticket TCL ou leur abonnement habituel. Les navettes depuis ces deux pôles ne seront plus accessibles gratuitement.

Une mesure contestée par les abonnés

L’annonce de cette nouvelle tarification avait provoqué de nombreuses réactions au début de l’été. Plusieurs abonnés avaient dénoncé une dépense supplémentaire pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros sur l’ensemble d’une saison, notamment avec les rencontres européennes.

Certains craignent également que cette mesure encourage le retour du stationnement sauvage dans les rues de Décines et de Meyzieu. Des supporters ont déjà indiqué sur les réseaux sociaux qu’ils pourraient chercher à se garer en dehors des emplacements officiels pour éviter de payer.

Les tarifs des parcs situés directement autour du Groupama Stadium ne changent pas. Le stationnement y reste fixé à 20 euros pour une voiture et à 10 euros pour une moto.

On connaît les enjeux et les formalités, reste à constater comment vont se comporter les supporters lyonnais pour rejoindre Décines.