OL : Enzo Molebe va être prêté à Lausanne plutôt que rejoindre l’OGC Nice

Enzo Molebe va poursuivre sa progression loin de Lyon, mais sans quitter complètement l’environnement INEOS.

L’attaquant de 18 ans, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2029, doit être prêté pour la saison à Lausanne Sport. Aucun mécanisme d’achat ne sera prévu, ce qui permettra au club lyonnais de conserver la maîtrise de l’avenir de son jeune joueur.

Selon L'Equipe, Molebe est attendu en Suisse en début de semaine pour finaliser l’opération.

Nice et Troyes étaient également intéressés

L’OGC Nice avait engagé des discussions pour tenter d’attirer l’international français, mais c’est finalement Lausanne qui a pris l’avantage. Le club suisse appartient lui aussi à la galaxie INEOS comme les Aiglons, ce qui a facilité les échanges autour du dossier.

Troyes s’était également positionné, mais l’ESTAC ne pouvait pas assumer la totalité du salaire du joueur, condition imposée par l'OL.

Pour Lyon, ce prêt doit surtout permettre à Enzo Molebe de bénéficier de davantage de temps de jeu tout en restant sous contrat à long terme avec le club rhodanien.