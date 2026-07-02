Julien Duranville à l'OL pour 5 ans et 5 millions d'euros (officiel)

Julien Duranville a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2031, avec l'Olympique lyonnais. L'ailier belge arrive en provenance du Borussia Dortmund. Le montant du transfert s'élève à 5 millions d'euros, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3,5 millions d'euros de bonus ainsi qu’un intéressement maximum de 20% sur une éventuelle plus-value future.

Prêté au FC Bâle lors de la deuxième partie de la saison dernière, Julien Duranville a joué 17 matchs pour deux buts. "A seulement 20 ans, l'international belge dispose encore d’une importante marge de progression et correspond pleinement au profil recherché par l’Olympique Lyonnais, où il retrouvera ses compatriotes Malick Fofana et Orel Mangala", explique le club.

"Je suis très content de rejoindre l'OL. J'ai beaucoup échangé avec les dirigeants avant de signer ici. J’ai tout de suite ressenti de très bonnes choses et je me suis rapidement projeté dans ce club. J’aimerais m’inspirer d’un autre Belge, Malick Fofana, ou de Rayan Cherki, que j’apprécie beaucoup. Je suis capable d’évoluer sur les deux côtés, mais je jouerai avant tout en fonction des besoins du coach et de mes coéquipiers", a déclaré celui qui est présenté par l'OL "comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération".