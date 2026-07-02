Julien Duranville à l'OL pour 5 ans et 5 millions d'euros (officiel)

Julien Duranville a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2031, avec l'Olympique lyonnais. L'ailier belge arrive en provenance du Borussia Dortmund. Le montant du transfert s'élève à 5 millions d'euros, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3,5 millions d'euros de bonus ainsi qu’un intéressement maximum de 20% sur une éventuelle plus-value future.
Prêté au FC Bâle lors de la deuxième partie de la saison dernière, Julien Duranville a joué 17 matchs pour deux buts. "A seulement 20 ans, l'international belge dispose encore d’une importante marge de progression et correspond pleinement au profil recherché par l’Olympique Lyonnais, où il retrouvera ses compatriotes Malick Fofana et Orel Mangala", explique le club.
"Je suis très content de rejoindre l'OL. J'ai beaucoup échangé avec les dirigeants avant de signer ici. J’ai tout de suite ressenti de très bonnes choses et je me suis rapidement projeté dans ce club. J’aimerais m’inspirer d’un autre Belge, Malick Fofana, ou de Rayan Cherki, que j’apprécie beaucoup. Je suis capable d’évoluer sur les deux côtés, mais je jouerai avant tout en fonction des besoins du coach et de mes coéquipiers", a déclaré celui qui est présenté par l'OL "comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération".
André CharlierSignaler Répondre
Bravo et merci Corentin pour l'OL et les supporters. Corentin il faut qu'on vous le dise. Votre engagement professionnel et le sens du devoir vous concernant ne font qu''un. Avec vous, point de place à l'abandon, bravo pour votre sens de l'engagement et des valeurs intrinsèques indispensable dont vous faites vôtre, et qui font de vous l'homme de conviction et de classe que vous représentez si bien tout au long de votre carrière. Pour s'en convaincre, si l'on veut bien se donner un peu cette petite peine. IL se suffit de vous reconnaître dans ce que vous êtes. Pour vous, vous qui avez si bien compris et mis dans le même adage cette évidente pensée qui vous anime si bien tout au long de votre brillante carrière. Celle qu'il n'y a pas d'action possible si elle n'est pas dictée par la pensée d'amour au meilleur de soi même. Vous Corentin,, en avez fait votre adage, Vous méritiez amplement votre sélection en équipe de FRANCE pour cette coupe du monde de 2026. Mais qu'a cela ne tienne, votre état d'esprit est si noble, bien vite vous saurez, soyons en tous persuadé, surmonter ce préjudice moral causé par votre non sélection. La FRANCE et l'EUROPE du Football vous reverront sur tous les terrains et réaliseront pleinement que vous êtes en plus d'être un très grand joueur digne de l'équipe de FRANCE. une bien noble et belle personne. Notre corentin sera moins fatigué et en pleine possession de ses moyens pour attaquer la prochaine saison, Pour l'OL la FRANCE et L'EUROPE et pour le plaisir de nos yeux. Ainsi donnerez vous la pleine mesure de votre bel engagement qui lui n'à d'égal que votre très grand talent. Tout cela pour bien servir l'image de la belle saison qui s'annonce pour l'OL.
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