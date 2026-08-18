Fenerbahçe-OL : tout se jouera à Lyon (1-1)

L'un des matchs les plus importants de la saison de l'OL. Ce mardi soir, à Istanbul, Lyon visait un bon score sur la pelouse du Fenerbahçe, afin de viser une qualification en Ligue des Champions, synonyme de gros chèque de l'UEFA.

L'adversaire tant redouté avait fière allure. Fenerbahçe étouffait régulièrement Lyon avec son pressing haut mené par N'Golo Kanté et Mattéo Guendouzi, tandis que Mason Greenwood et Vedat Muriqi étaient des poisons devant.

A plusieurs reprises, il fallait que la doublette - pas toujours rassurante - Ruben Kluivert et Moussa Niakhaté s'emploient pour repousser les offensives turques.

De leur côté, les joueurs de Paulo Fonseca peinaient à jouer leur football, notamment à cause des interventions agressives voire limites des défenseurs, à l'image de Milan Skriniar.

A la 40e minute, au terme d'une belle possession lyonnaise, Corentin Tolisso était parfaitement décalé par Tanner Tessmann dans la surface. Le capitaine lyonnais centrait ensuite pour la tête victorieuse de Loïs Openda, auteur de son premier but sous le maillot rhodanien (0-1).

Mais dès la reprise de la seconde période, Mason Greenwood égalisait. L'ancien Marseillais se jouait d'Abner pour ensuite tromper Dominik Greif d'une belle frappe puissante du gauche (1-1).

Passée l'heure de jeu, l'OL semblait rincé et à court d'idées. De quoi installer un rythme soporifique, d'autant que Paulo Fonseca attendait encore le dernier quart d'heure pour faire entrer du sang neuf.

Loïs Openda trouvait certes le poteau d'Ederson à la 52e minute, mais Nene Dorgeles lui répondait de la même manière à la 80e.

Ce match nul n'était pas une si mauvaise opération pour les Lyonnais, qui recevront Fenerbaçe mercredi prochain au Groupama Stadium.