OL Lyonnes toujours sans victoire en préparation après sa défaite contre Francfort

Deux matches amicaux, et toujours pas de victoire pour OL Lyonnes.

En stage à Herzogenaurach, les Lyonnaises se sont inclinées dimanche face à l’Eintracht Francfort (2-1), quelques jours après avoir partagé les points avec la Real Sociedad (1-1).

Le résultat s’est décidé dans les treize dernières minutes. Larissa Mühlhaus a d’abord donné l’avantage aux Allemandes à la 77e minute. Lyon a immédiatement répondu grâce à Vicki Becho, récompensée de son pressing sur la gardienne adverse avant de conclure dans le but vide deux minutes plus tard.

Mais l’Eintracht a finalement eu le dernier mot. À la 86e minute, Ereleta Memeti a profité d’un mauvais alignement défensif lyonnais pour inscrire le but de la victoire.

Des occasions mais encore des réglages à trouver

OL Lyonnes avait pourtant montré davantage de maîtrise avant la pause. Jonatan Giráldez avait choisi un dispositif très offensif, avec notamment Jule Brand, Salma Paralluelo, Caroline Weir et Marie-Antoinette Katoto.

Malgré cette armada impressionnante, les mouvements ont été nombreux, mais sans déboucher sur un but.

"Ce n’est pas le type de match que nous souhaitons produire", a reconnu Jonatan Giráldez après la rencontre. L’entraîneur lyonnais estime que son équipe a "manqué de patience en deuxième période" et rappelle qu’il lui reste trois semaines pour corriger ces difficultés.

OL Lyonnes disputera son prochain match de préparation ce vendredi contre Aston Villa, toujours au campus Adidas de Herzogenaurach.