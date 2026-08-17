Fenerbahçe-OL : Mads Bidstrup déjà de retour ?

Certains supporters lui prédisaient une fin de carrière, extrapolant sur l'arthrose dont souffrirait le milieu danois.

Selon L'Equipe, Mads Bidstrup est de nouveau opérationnel et candidaterait à une place dans le groupe de Paulo Fonseca pour le barrage aller de la Ligue des Champions ce mardi soir face au Fenerbahçe.

Arrivé de Salzbourg cet été contre 10 millions d'euros, Mads Bidstrup a pu disputer des matchs amicaux avant de disparaître des radars, sans explication donnée par l'OL. Nos confrères avancent qu'il a repris l'entraînement collectif depuis vendredi et ne ressent plus de douleur au genou.

En cas de confirmation de son état physique encourageant ce lundi matin au Groupama OL Training Center, l'entraîneur portugais pourrait être tenté de l'emmener avec ses coéquipiers en Turquie.

Un nouveau renfort et une infirmerie qui se vide, l'OL voit le bout du tunnel. Car les défenseurs Zachary Athekame et Felix Bacher sont aussi qualifiés pour ce choc à Istanbul.

Reste le cas Pavel Sulc, toujours en délicatesse lui aussi avec son genou. Le Tchèque ne devrait reprendre l'entraînement que jeudi, on ignore encore s'il sera remis pour le barrage retour la semaine prochaine, ou s'il vise plutôt le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 - sans oublier les rumeurs de transferts l'entourant.