OL : Corentin Tolisso va prolonger jusqu’en 2029 avec une baisse de salaire

L’Olympique lyonnais tient l’une de ses priorités de l’été.

Selon L'Equipe, Corentin Tolisso et la direction rhodanienne sont parvenus à un accord pour une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires. Le capitaine, actuellement engagé jusqu’en 2027, devrait ainsi être lié au club jusqu’en 2029.

L’un des éléments majeurs de cet accord concerne la rémunération du joueur.

Âgé de 31 ans, le capitaine lyonnais aurait accepté une baisse de salaire afin de poursuivre son aventure dans son club formateur. Un geste qui permettrait à l’OL de poursuivre ses efforts de réduction de la masse salariale, dans un contexte toujours encadré par les exigences de la DNCG.

Cette prolongation constitue également une bonne nouvelle sur le plan sportif pour le club rhodanien.

Revenu à son meilleur niveau lors de la saison 2025-2026, Corentin Tolisso s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif. En Ligue 1, le milieu de terrain a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 30 rencontres.

La perspective d’une prolongation avait déjà été évoquée à la fin de la saison par le directeur sportif Matthieu Louis-Jean. L’accord étant désormais trouvé, la signature officielle devrait intervenir en début de semaine.

Pour l’OL, l’opération permet à la fois de conserver l’un de ses joueurs les plus influents et de poursuivre son rééquilibrage financier. Pour Corentin Tolisso, elle traduit une nouvelle fois son attachement à un club avec lequel il espère encore décrocher un trophée majeur.