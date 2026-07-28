Lyon, capitale de la Funk : l'hommage du maillot Third de l'OL

L’Olympique lyonnais et l'OL Lyonnes ont dévoilé leur troisième maillot pour la saison à venir. Une tunique qui s’éloigne des codes traditionnels du club pour mettre à l’honneur une autre facette de l’identité lyonnaise avec sa culture musicale et, plus particulièrement, son héritage lié à la funk.

Principalement noir, ce maillot Third se distingue par les motifs circulaires qui recouvrent une partie de sa surface. Ces lignes graphiques font directement référence aux sillons d’un disque vinyle, rappelant ainsi l’univers musical ayant inspiré cette nouvelle création.

À travers ce maillot, Adidas et les deux équipes lyonnaises souhaitent rendre hommage à la place occupée par Lyon dans l’histoire de la funk française. Depuis plusieurs décennies, la ville accueille une scène musicale singulière, portée par des valeurs de partage, de rythme et d’expression collective. Autant de principes que le club cherche à rapprocher de l’univers du football.

Une inscription spécifique a aussi été placée à l’intérieur du col du maillot masculin. Sa typographie, inspirée des codes graphiques de la funk, vient compléter le lien entre la tenue et son thème musical. Chaque détail a ainsi été pensé pour traduire visuellement le son, le mouvement et la créativité.

Ce lancement ne se limite pas aux terrains. Une collection de vêtements lifestyle accompagne également la sortie du maillot.

Le troisième maillot est disponible dans les boutiques officielles de l’Olympique lyonnais, sur la boutique en ligne du club ainsi que dans les différents réseaux de distribution d’Adidas.

Reste à savoir comment cette prise de risque sera accueillie par les supporters de l'OL.