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Le match OL-Auxerre fixé en fonction du résultat en Ligue des Champions

Le match OL-Auxerre fixé en fonction du résultat en Ligue des Champions
Le match OL-Auxerre fixé en fonction du résultat en Ligue des Champions - Lyon Foot

La LFP a dévoilé ce lundi la programmation de la 3e journée de Ligue 1.

Pour l'occasion, l'OL recevra l'AJ Auxerre. Cette rencontre est la seule qui n'a pas été officiellement fixée. 

"Le match opposant l’Olympique Lyonnais et l’AJ Auxerre sera fixé définitivement le mercredi 12 août en fonction du résultat du 3ème tour de qualification de l’UEFA Champions League de l’Olympique Lyonnais", précise la LFP.

Concrètement, si l’Olympique Lyonnais se qualifie pour les play-offs de l’UEFA Champions League le match Olympique Lyonnais – AJ Auxerre se jouera le vendredi 4 septembre à 19h00.

Si l’Olympique Lyonnais est éliminé lors du 3ème tour de qualification de Ligue des Champions, le match se jouera le samedi 5 septembre à 20h45.

Quoiqu'il arrive, l'affiche sera diffusée sur Ligue 1+.

Pour rappel, l'OL avait demandé à reporter son premier match de Ligue 1 pour préparer au mieux un éventuel match de barrage de Ligue des Champions programmé fin août. Une demande qui avait été rejetée par la LFP.

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