Wolfsburg-OL : les Lyonnais terminent leur stage en Allemagne en beauté (0-2)

L'Olympique lyonnais termine son stage de préparation en Allemagne sur une bonne note. Opposés à Wolfsburg ce jeudi au Fuchs Park Stadion, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 2-0 grâce à des buts d'Ainsley Maitland-Niles et d'Alejandro Gomes Rodriguez. Une prestation sérieuse qui vient conclure le cinquième match amical de l'été.

Malgré une première période disputée sur un format inhabituel de 60 minutes, et un debut de rencontre peu dynamique, les Lyonnais ont tout de même montré de bonnes intentions. Très en vue sur son aile, Julien Duranville est passé tout près d'ouvrir le score dès la 12e minute, sa frappe venant s'écraser sur la barre transversale. Dans l'autre camp, Dominik Greif a confirmé sa solidité en multipliant les interventions décisives, notamment à la 19e puis à la 31e minute, permettant à l'OL de rejoindre la pause sur un score nul.

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont continué à pousser. Rémi Himbert a d'abord manqué de peu le cadre de la tête, avant que la rencontre ne bascule avec l'expulsion de Elvis Rexhbecaj, coupable d'une grosse faute sur le jeune Lyonnais. En supériorité numérique, l'OL a fini par trouver l'ouverture à la 68e minute. Après une tentative repoussée de Julien Duranville, Ainsley Maitland-Niles a parfaitement suivi pour inscrire le premier but de la rencontre.

Paulo Fonseca a ensuite largement fait tourner son effectif dans le dernier quart d'heure. Un coaching gagnant puisque Tanner Tessmann, tout juste entré en jeu, a délivré une passe décisive à Alejandro Gomes Rodriguez, auteur du deuxième but lyonnais à la 97e minute.

🎥 Revivez le but du break signé Alejandro Gomes Rodriguez, en direct sur @OLPLAY_Officiel ! ⚽️🔴🔵#WOBOL | 0-2 pic.twitter.com/AN9g4xl8tZ — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2026

Avec cette victoire maîtrisée face à un adversaire de Bundesliga, l'OL boucle son stage allemand avec le sourire et poursuit sa montée en puissance avant les prochaines échéances de préparation. Prochaine étape, les Lyonnais s'envoleront à Cadix pour affronter le Real Betis.