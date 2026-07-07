"Y'a personne pour dire à M6 de le virer ?" : Samuel Umtiti (ex-OL) vivement critiqué comme consultant

Reconnu pour sa carrière de joueur, Samuel Umtiti découvre un tout nouveau rôle depuis le début de la Coupe du monde 2026. L'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais officie comme consultant à la télévision, une expérience qui ne fait toutefois pas l'unanimité auprès des téléspectateurs.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses réactions circulent sur les réseaux sociaux pour critiquer ses prestations à l'antenne de M6. Plusieurs internautes pointent notamment un manque de rythme dans ses interventions et une présence jugée trop discrète durant les retransmissions.

Parmi les commentaires, on peut notamment lire : "Les gars, on lance une pétition pour que M6 renvoie Umtiti ? Il est d'un ennui... Il parle au ralenti, ne dit quasiment rien d'intéressant, et parfois il reste silencieux pendant 4 minutes. Le pire, c'est que l'autre consultant doit lui faire signe pour qu'il parle".

Un autre internaute estime également que "le vrai scandale de cette Coupe du monde, c'est surtout les commentaires de Umtiti", avant d'ajouter : "Il ne sert à rien, ses commentaires sont horribles, le duo n'a aucune dynamique". Ou encore : "Y’a personne pour dire à M6 de virer Samuel Umtiti de l’antenne? C’est grave comme je ne le supporte plus, il ne sert à rien, ses commentaires sont horribles, le duo a 0 dynamiques…"

Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France et formé à l'OL, Samuel Umtiti effectue ainsi ses premiers pas dans les médias, un rôle bien différent de celui qu'il occupait sur les terrains tout au long de sa carrière.