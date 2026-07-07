Anciens de l'OL

"Y'a personne pour dire à M6 de le virer ?" : Samuel Umtiti (ex-OL) vivement critiqué comme consultant

"Y'a personne pour dire à M6 de le virer ?" : Samuel Umtiti (ex-OL) vivement critiqué comme consultant
"Y'a personne pour dire à M6 de le virer ?" : Samuel Umtiti (ex-OL) vivement critiqué comme consultant - DR

Samuel Umtiti est vivement critiqué sur les réseaux après ses débuts comme consultant au Mondial.

Reconnu pour sa carrière de joueur, Samuel Umtiti découvre un tout nouveau rôle depuis le début de la Coupe du monde 2026. L'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais officie comme consultant à la télévision, une expérience qui ne fait toutefois pas l'unanimité auprès des téléspectateurs.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses réactions circulent sur les réseaux sociaux pour critiquer ses prestations à l'antenne de M6. Plusieurs internautes pointent notamment un manque de rythme dans ses interventions et une présence jugée trop discrète durant les retransmissions.

Parmi les commentaires, on peut notamment lire : "Les gars, on lance une pétition pour que M6 renvoie Umtiti ? Il est d'un ennui... Il parle au ralenti, ne dit quasiment rien d'intéressant, et parfois il reste silencieux pendant 4 minutes. Le pire, c'est que l'autre consultant doit lui faire signe pour qu'il parle".

Un autre internaute estime également que "le vrai scandale de cette Coupe du monde, c'est surtout les commentaires de Umtiti", avant d'ajouter : "Il ne sert à rien, ses commentaires sont horribles, le duo n'a aucune dynamique". Ou encore : "Y’a personne pour dire à M6 de virer Samuel Umtiti de l’antenne? C’est grave comme je ne le supporte plus, il ne sert à rien, ses commentaires sont horribles, le duo a 0 dynamiques…"

Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France et formé à l'OL, Samuel Umtiti effectue ainsi ses premiers pas dans les médias, un rôle bien différent de celui qu'il occupait sur les terrains tout au long de sa carrière.

Tags :

ex=OL

Coupe du monde 2026

Samuel Umtiti

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
il faut du temps le 07/07/2026 à 18:46

laisser un peut de temps il est en conversation professionnelle ce n’est évident de mettre des mots sur un match même lorsque on a joué toute sa vie aux foot les grands commentateurs de TF1 ou rmc ou canal il l’aura fallu des années pour devenir presque des bonnes

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 07/07/2026 à 18:39

Les rageux derrière leurs écrans sont de sortie...

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 07/07/2026 à 18:37
Kiss Kiss a écrit le 07/07/2026 à 16h44

Peut-être qu'au début, ce n'est pas évident.
Il faut lui laisser le temps.

Il a surtout l'air déjà super timide de base, ça doit être encore moins facile d'être consultant, mais je le vois "trop" intelligent pour l'être sur l'équipe 21 par contre

Signaler Répondre
avatar
moralite le 07/07/2026 à 18:05
Kiss Kiss a écrit le 07/07/2026 à 16h44

Peut-être qu'au début, ce n'est pas évident.
Il faut lui laisser le temps.

si c est pour dire potentiellement des conneries ,autant qu il reste muet

Signaler Répondre
avatar
ancien caviste le 07/07/2026 à 17:01
Kiss Kiss a écrit le 07/07/2026 à 16h44

Peut-être qu'au début, ce n'est pas évident.
Il faut lui laisser le temps.

Vous croyez qi'il a un salaire de stagiaire ?

Signaler Répondre
avatar
Kiss Kiss le 07/07/2026 à 16:44

Peut-être qu'au début, ce n'est pas évident.
Il faut lui laisser le temps.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.