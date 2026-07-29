OL : une activité en baisse de 18 %, mais quelques signaux positifs pour Michele Kang

Si les revenus du club sont en recul de 18 %, plusieurs voyants restent au vert au moment où Michele Kang poursuit le redressement financier de l'institution.

Entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026, les produits des activités de l'OL se sont élevés à 223,3 millions d'euros, contre 273,7 millions d'euros un an auparavant. Une baisse de près de 50,5 millions d'euros, principalement liée au recul des droits télévisés de la Ligue 1, à une programmation moins importante des événements organisés au Groupama Stadium et à un mercato moins lucratif que lors de l'exercice précédent.

Le club explique notamment avoir été pénalisé par la rupture anticipée du contrat entre la LFP et DAZN, qui a entraîné une baisse de 28 % des revenus liés aux droits TV nationaux. Les droits TV et marketing ont baissé de 16%. Les recettes issues des grands événements ont également chuté, la saison précédente ayant bénéficié d'un calendrier exceptionnel avec les Jeux olympiques de Paris 2024, plusieurs rencontres internationales et des demi-finales du Top 14. Enfin, les ventes de joueurs, bien qu'encore élevées avec 79,2 millions d'euros, restent inférieures à celles de la saison 2024-2025.

Tout n'est cependant pas négatif dans ce bilan. L'OL souligne avoir enregistré un record historique de ventes de produits dérivés, qui atteignent 13,1 millions d'euros, grâce notamment à la progression du e-commerce et des boutiques officielles.

Autre satisfaction, la billetterie affiche une hausse de 5 %, avec 45 millions d'euros de recettes. Si les revenus européens diminuent après un parcours arrêté en huitièmes de finale de Ligue Europa, les matchs de championnat ont attiré davantage de spectateurs et compensé en partie cette baisse.

Au-delà des chiffres, cette publication intervient dans un contexte de profond changement de gouvernance. Depuis la prise de contrôle de Michele Kang, le club poursuit la restructuration de sa dette et son plan de redressement économique. Dans son communiqué, l'OL affirme que le travail d'assainissement de la structure financière va se poursuivre, avec l'objectif de garantir la stabilité du groupe sur les deux prochaines saisons tout en développant de nouvelles sources de revenus.

Enfin, le club confirme que les comptes complets de l'exercice 2025-2026 seront publiés en octobre, avant une assemblée générale prévue en décembre, lors de laquelle la société devrait officiellement prendre le nom d'Olympique Lyonnais Groupe S.A.