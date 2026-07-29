Real Betis-OL : dernière répétition générale avant les rendez-vous européens

L'heure des derniers réglages a sonné pour l'Olympique lyonnais. Ce mercredi 29 juillet à 20h, les hommes de Paulo Fonseca affrontent le Real Betis à l'Estadio Ciudad de La Línea, près de Cadix, pour leur ultime match de préparation estivale.

Après cinq rencontres amicales disputées depuis la reprise, ce dernier test revêt une importance particulière. Dans moins d'une semaine, l'OL lancera sa campagne européenne avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Face au club andalou, Paulo Fonseca aura donc une dernière occasion d'affiner son onze de départ, mais aussi de poursuivre sa revue d'effectif.

Le technicien portugais devrait notamment pouvoir compter sur plusieurs joueurs revenus récemment à l'entraînement. Moussa Niakhaté, de retour après ses vacances accordées à la suite de la Coupe du monde avec le Sénégal, poursuit sa montée en puissance. Khalis Merah, absent depuis sa blessure contractée lors de la première séance de la préparation le 29 juin, retrouve lui aussi progressivement le groupe. Cette rencontre permettra également d'observer les dernières recrues sous le maillot lyonnais ainsi que les joueurs en quête de temps de jeu.

Au-delà du résultat, l'objectif sera surtout de valider les automatismes aperçus lors des dernières sorties et d'aborder les échéances européennes avec le maximum de certitudes. Face à un Betis qui continue sa préparation estivale, l'OL cherchera avant tout à terminer son été sur une note positive avant d'entrer dans le vif du sujet.