Loïs Openda prêté à l'OL pour une saison (officiel)

Loïs Openda portera bel et bien les couleurs de l'OL la saison prochaine. Le club a annoncé ce mardi soir avoir trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 3,5M€, de l’attaquant international belge.

L'occasion pour l'attaquant de se relancer dans un championnat français qu'il connait bien pour avoir évolué à Lens.

L’Olympique Lyonnais, qui avait fait d’un numéro 9 sa priorité ces dernières semaines, se dit "très heureux de pouvoir compter sur Loïs cette saison, confirmant ainsi sa volonté d’être compétitif le plus rapidement possible, avec notamment le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine face au Sparta Prague".

"J’ai eu beaucoup de bons échos sur le club et la ville. J’ai énormément échangé avec le coach qui m’a expliqué sa philosophie de jeu et la manière dont il voulait m’utiliser. On était assez impatient tous les deux. J’ai aussi beaucoup parlé avec les joueurs belges de l’équipe et j’ai hâte de voir notre connexion sur le terrain. Je suis un amoureux du foot qui a envie de vite rejouer, de faire plaisir aux supporters et surtout de gagner", a déclaré Loïs Openda.