Sparta Prague-OL : Lyon "prêt à relever le défi" de la Ligue des Champions

C'est à Prague que l'OL joue (déjà) gros pour sa saison. Après une préparation estivale mitigée, notamment avec la lourde dernière défaite contre le Betis Séville, les joueurs de Paulo Fonseca affrontent le Sparta ce mardi soir dans le cadre du tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Soit quatre matchs éventuels avant de décrocher le Graal et avoir le droit de disputer la prestigieuse compétition européenne et ses retombées économiques espérées.

Paulo Fonseca devra composer sans de nombreux cadres, blessés ou suspendus. Moussa Niakhaté, Pavel Sulc ou la recrue Mads Bidstrup par exemple sont restés à Lyon. La recrue Loïs Openda fait bien partie du voyage en Tchéquie, quelques jours seulement après son arrivée en provenance de la Juventus Turin.

"L’équipe est préparée pour commencer la saison", a annoncé l'entraîneur portugais en conférence de presse lundi soir.

"Dans le groupe, tout le monde a saisi l’importance de ce match. Nous jouons contre une équipe expérimentée dans les compétitions européennes. Nous savons que ce sera difficile. On doit penser qu’il n’y a rien d’impossible dans le football. Le club a attendu d’avoir cette possibilité donc nous devons tout donner pour nous qualifier en Ligue des Champions", a poursuivi Paulo Fonseca.

A ses côtés face aux journalistes, le gardien Dominik Greif a voulu rassurer sur l'état d'esprit du groupe : "Nous sommes prêts à relever le défi".

Reste à espérer que la malédiction de l'ancien joueur de l'OL surmotivé et bourreau de ses anciens partenaires ne se réalisera pas ce mardi soir. Car Adam Karabec, après un prêt raté à Lyon la saison passée, sera aligné en numéro 10 par le Sparta. "J’ai regardé les matchs du Sparta Prague cette année. Je pense que c’est le meilleur joueur de l’équipe, a reconnu Paulo Fonseca. Il est totalement libre sur le terrain. Il joue à l’intérieur. Il est très motivé et est dans une bonne période. Adam nous connaît très bien. Je comprends qu’il ait donné des indications sur notre jeu à son entraîneur".

Coup d'envoi de Sparta-OL ce mardi à 20h (Canal+).