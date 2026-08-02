Mercato : l’OL recrute le défenseur autrichien Felix Bacher jusqu’en 2031

L’Olympique Lyonnais poursuit son recrutement au Portugal.

Le club a officialisé ce dimanche l’arrivée de Felix Bacher, défenseur central de 25 ans recruté au GD Estoril Praia. L’Autrichien a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2031.

Le montant du transfert atteint 4,3 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 800 000 euros de bonus. Estoril bénéficiera également de 12,5 % d’une éventuelle plus-value réalisée lors d’une future revente.

Formé en Autriche, notamment au FC Wacker Innsbruck, Felix Bacher a effectué ses débuts professionnels après avoir rejoint l’équipe réserve du club à 18 ans. Après un passage à Fribourg, le défenseur d’1,90 m est retourné dans son pays en 2021 sous les couleurs du WSG Tirol. Il y a disputé 85 rencontres en trois saisons, avant de rejoindre Estoril durant l’été 2024.

Au Portugal, l’international autrichien U20 s’est rapidement imposé dans le onze de départ. Il a joué 58 matchs et inscrit quatre buts, participant notamment à l’intégralité des rencontres de championnat de son équipe la saison passée.

Un nouveau combattant entre dans l'arène : l'homme de fer ⚔🛡



Bienvenue Felix ! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/FlJ4b8ssu7 — Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2026

Capable d’occuper les deux positions de la défense centrale, Felix Bacher est présenté par l’OL comme un joueur puissant, athlétique et à l’aise dans le rôle de défenseur moderne. Un profil que recherchait Paulo Fonseca pour faire souffler Clinton Mata, en perte de vitesse cette année.

Il devient la sixième recrue du mercato estival lyonnais. Le club poursuit ainsi sa volonté de recruter des joueurs prometteurs passés par le championnat portugais, après les arrivées d’Afonso Moreira et de Ruben Kluivert la saison dernière.

"C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique Lyonnais", réagit le nouveau défenseur lyonnais. Felix Bacher se décrit comme un joueur ambitieux, désireux de devenir un leader : "J’aime être un leader pour l’équipe et me donner à 100 % sur le terrain".

Il devrait être trop juste pour disputer le match de tour préliminaire de la Ligue des Champions ce mardi à Prague, mais pourrait être appelé par Fonseca pour la confrontation retour au Groupama Stadium.